フェイエノールトに所属する元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが薬物運転の疑いで逮捕されたようだ。29日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。報道によると、スターリングは28日にM3高速道路でランボルギーニを運転中にガードレールに衝突。その際に薬物運転をしていた疑いで警察に逮捕されたという。ハンプシャー警察は「木曜日の午前9時前、ミンリー・インターチェンジ付近のM3高速道路南行きで、ラン