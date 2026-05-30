朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が公開され、“アウトローのカリスマ”瓜田純士が、元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士に強烈な頭突きを見舞い、大乱闘に発展。波紋が広がった。田中が網膜剝離の手術明けということもあり、批判が広がり、ＲＩＺＩＮ戦士のスダリオ剛は