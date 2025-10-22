【ダイソーのポーチ】が優秀！「ペンや化粧ブラシも余裕で入る」「分類収納ができる」

ごちゃつきがちなペンやコスメなどを整理するなら、プチプラで買えるポーチをうまく使いこなせると便利。【ダイソー】なら、デザインもサイズも豊富に揃っているから探しやすいかも。今回は@ftn_picsレポーターとも*さんが見つけた優秀ポーチを紹介するので、ぜひ参考にしてみて。

筒状フォルムでペンやブラシの収納に◎

【ダイソー】「レザー調マルチポーチ ベーシック」\220（税込）

「シンプルな筒状のポーチで、ペンや化粧ブラシも余裕で入ります」と、レポーターとも*さんおすすめの一品。落ち着いたカラーにレザー調の質感で、高見えも狙えそうです。ストラップがついているから、持ち運びしやすいのが◎ オフィスにも馴染む上品なポーチを探している人におすすめです。

ビニール × メッシュのポケットが便利

【ダイソー】「マチ付ポーチ（メッシュポケット付）」\220（税込）

16 × 12cmに5cmの幅広マチがついたポーチ。レポーターとも*さんは「ポーチの中にメッシュとビニールの2つのポケットがついていて、分類収納が出来てとても便利」と収納力の高さを評価。汚れても拭き取りやすいから、屋外レジャーや旅行用にもおすすめです。色は白と黒があるので、用途別にまとめ買いするのもあり。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M