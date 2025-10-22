Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月22日は、電子レンジやドライヤーなどの家電製品も余裕で稼働可能で、わずか58分でフル充電できる、Anker（アンカー）の「Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS200 Compact Portable Solar Panel」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

災害対策にも最適。Ankerの急速充電対応のポータブル電源とソーラーパネルのセットが41％オフの大特価！

1056Whのポータブル電源と200Wソーラーパネルがセットになった、Anker（アンカー）の「Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS200 Compact Portable Solar Panel」が41％オフの大特価で購入できるチャンスです。

Ankerが手がけるポータブル電源「Solix C1000 Portable Power Station 」は、充電スピードが驚異的。独自のHyperFlash™テクノロジーにより、わずか58分でフル充電を実現しており、従来のモデルと比べても圧倒的な速さで、外出前や急な停電時にもすぐ使えるのが魅力です。

容量は1056Whで、定格は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePad™により消費電力2000Wまでの家電に複数同時給電できるので、電子レンジやドライヤーなどの家電製品も余裕で稼働可能。Ankerならではの高効率設計で、出力性能と安全性をしっかり両立しています。

本体サイズは約37.6 x 20.5 x 26.7cm、重量は約12.9kgと、同クラスの中では業界屈指のコンパクト設計。車に積んでも邪魔にならず、キャンプや車中泊にもぴったりです。

ソーラーパネル対応で、最短6.2時間で満充電が可能

最大200Wの発電性能を備えた「Solix PS200 Portable Solar Panel」がセットになっており、日中に太陽光で充電し、夜は蓄電した電力で家電を動かせるため、電力の自給自足も可能。本セット製品ではソーラーパネル1枚で最短約6.2時間での満充電が可能です。

「Solix PS200 Portable Solar Panel」は、4枚構造でコンパクトサイズに折り畳むことができるので、持ち運びもラクラク。IP67レベルに対応する防塵 / 防水モデルで、急に雨が降り出しても慌てて片付ける必要がないのも嬉しいポイントです。

58分でフル充電できるスピード、大容量・高出力、そしてソーラー対応による安心感。Ankerの「Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS200 Compact Portable Solar Panel」は、アウトドアから災害対策まで、あらゆるシーンで電力の不安を解消してくれる存在です。

Portable Power Station & Portable Solar Panel 1056Wh ポータブル電源と200Wソーラーパネルセット 58分急速充電 定格1500W 長寿命 コンパクト 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー アプリ 操作 キャンプ 節電/停電/防災対策 105,355円 （41％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月22日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp