話したくなる腕時計トリビア 第51回 腕時計ブランド「IWC」は、どこの国のブランドでしょうか?
●
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
IWCはどこの国のブランド?
洗練されたデザインと、修理のアフターサポートの手厚さから、時計愛好家の間で根強いファンが多い「IWC」。一体どこの国のブランドでしょうか?
IWC「パイロットウォッチ･マークXX IW328204」
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】スイス
IWCは1868年にスイスのシャフハウゼンで創業しました。シャフハウゼンはスイスの中でもドイツ語圏だったこともあり、ドイツの質実剛健で道具として時計をとらえている価値観に近いです。
ブランド名であるIWCは「International Watch Company(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー)」の頭文字を取っています。スイスで創業されましたが、ブランド名がアメリカなのは創業者がアメリカの時計技師だったからでもあります。
IWC「ポートフィノ IW351318」
IWC「ポルトギーゼクロノグラフ IW371609」
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら
多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。
IWCはどこの国のブランド?
洗練されたデザインと、修理のアフターサポートの手厚さから、時計愛好家の間で根強いファンが多い「IWC」。一体どこの国のブランドでしょうか?
――正解は次のページへ
●
正解はこちら
【答え】スイス
IWCは1868年にスイスのシャフハウゼンで創業しました。シャフハウゼンはスイスの中でもドイツ語圏だったこともあり、ドイツの質実剛健で道具として時計をとらえている価値観に近いです。
ブランド名であるIWCは「International Watch Company(インターナショナル・ウォッチ・カンパニー)」の頭文字を取っています。スイスで創業されましたが、ブランド名がアメリカなのは創業者がアメリカの時計技師だったからでもあります。
IWC「ポートフィノ IW351318」
IWC「ポルトギーゼクロノグラフ IW371609」
『トケイ通信』編集主幹&主筆 須川誠 株式会社コメ兵 商品部のエキスパート。レア物から王道まで、腕時計を見つめ続けて19年。KOMEHYOが運営しているブログマガジン「トケイ通信」の編集長。記事内容の決定から執筆まで一人でカバーし、マニアが楽しく読めるツボをしっかり押さえていると、本当の時計好きから支持されている。専門性としては、「製品の良し悪しの判断」、「ムーブメント」、「真贋」などを得意とする。トケイ通信：https://www.komehyo.co.jp/tokei-tsushin/ 株式会社コメ兵：https://komehyo.jp/ この著者の記事一覧はこちら