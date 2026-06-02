スイスの時計産業がつくり出す売上の、およそ3分の1。これをたった1社で稼ぎ出しているのが、ロレックスです。スマートウォッチが普及し、腕時計はもう時間を知るための道具ではなくなったと言われるこの時代に、なぜロレックスは王座を守り続けられるのでしょうか？ その答えは、ずば抜けた商品そのものではなく、「価値が勝手に増えていく」という独自の仕組みにありました。世界最強の時計ブランドを支える構造の核心について、