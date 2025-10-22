今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。

10月17日（金）放送の同番組では、映画『カメラを止めるな！』でブレイクした俳優・しゅはまはるみ（51）が、本気の婚活に挑む姿に密着した。

「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露した彼女は、過去の壮絶な恋愛遍歴を語る。

29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を告白。さらに離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていた。

成婚率80パーセントのカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはまは、「いろんな人に会ったほうがいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えのエリート経営者とのお見合いに臨む。

お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出してしまう。

それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう！」と大興奮する。

番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告していた。