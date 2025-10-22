米HBOのドラマ版「ハリー・ポッター」では、ドラコの父ルシウス・マルフォイが原作より早く登場する可能性がありそうだ。新たにルシウス役を務めるジョニー・フリンが、すでに撮影を行ったことを明かした。

英の取材でドラマ版の撮影について聞かれたフリンは、「素晴らしいです。僕はまだほんの少ししかやっていませんが」と回答。出演の喜びを次のように語った。

「この物語のファンとして、本当にワクワクしています。10代の頃に原作を読んだときのことを今でも覚えています。あの本は自分にとっても、僕の子供たちにとっても、すごく大切な存在です。だからこの作品の一員になれることは、本当に最高なことなんです。」

現在ドラマ版は、原作第1巻『賢者の石』に基づくシーズン1の撮影が進行中だが、フリン演じるルシウス・マルフォイは、第2巻『秘密の部屋』で初登場するキャラクターだ。「ほんの少し」撮影したということは、原作や映画版よりも早い段階で姿を見せる可能性がありそうだ。原作に忠実なドラマ化がうたわれている本作だが、その演出には新たな工夫が加えられているのかもしれない。

また、映画シリーズでルシウスを演じたジェイソン・アイザックスと連絡を取ったか？との質問には、「キャスティングが決まってからは話していませんが、数年前に一緒に映画を撮影したことがあって、とても気が合いました。彼は本当に素敵な人です」と応じている。

ちなみにアイザックスもフリンの起用を支持しており、「素晴らしい俳優で、魅力的な人物」「バトンを渡すのに、彼以上の人はいなかった」とていた。

ドラマ版「ハリー・ポッター」は、現在イギリスにて撮影中。2027年初頭のリリースを目指している。

