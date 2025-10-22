[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※25:45開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 パウ・クバルシ

DF 23 ジュール・クンデ

DF 24 エリック・ガルシア

MF 8 ペドリ

MF 10 ラミネ・ヤマル

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

MF 27 ドロ・フェルナンデス

FW 14 マーカス・ラッシュフォード

控え

GK 31 ディエゴ・コッヘン

GK 33 Eder Aller

DF 4 ロナルド・アラウホ

DF 18 ジェラール・マルティン

DF 26 ジョフレ・トレンツ

DF 42 Xavi Espart

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

MF 22 マルク・ベルナル

MF 41 Juan Hernández

FW 7 フェラン・トーレス

FW 28 ルーニー・バルドグジ

FW 29 トニ・フェルナンデス

監督

ハンジ・フリック

[オリンピアコス]

先発

GK 88 K. Tzolakis

DF 3 フランシスコ・オルテガ

DF 5 ロレンツォ・ピローラ

DF 20 コスティーニャ

DF 45 パナギオティス・レトソス

MF 10 ジェルソン マルティンス

MF 14 ダニ・ガルシア

MF 22 シキーニョ

MF 32 S. Hezze

MF 56 ダニエル・ポデンセ

FW 9 アユーブ エル カービ

控え

GK 1 A. Paschalakis

GK 61 G. Kouraklis

DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ

DF 6 A. Kalogeropoulos

DF 70 ブルーノ オニエマエチ

MF 8 Diogo Nascimento

MF 16 L. Scipioni

MF 96 C. Mouzakitis

FW 11 ロマン ヤレンチュク

FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ

FW 80 S. Pnevmonidis

FW 99 メフディ・タレミ

監督

ホセ・ルイス・メンディリバル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります