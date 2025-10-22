バルセロナvsオリンピアコス スタメン発表
[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※25:45開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 パウ・クバルシ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 24 エリック・ガルシア
MF 8 ペドリ
MF 10 ラミネ・ヤマル
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
MF 27 ドロ・フェルナンデス
FW 14 マーカス・ラッシュフォード
控え
GK 31 ディエゴ・コッヘン
GK 33 Eder Aller
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 18 ジェラール・マルティン
DF 26 ジョフレ・トレンツ
DF 42 Xavi Espart
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
MF 22 マルク・ベルナル
MF 41 Juan Hernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 28 ルーニー・バルドグジ
FW 29 トニ・フェルナンデス
監督
ハンジ・フリック
[オリンピアコス]
先発
GK 88 K. Tzolakis
DF 3 フランシスコ・オルテガ
DF 5 ロレンツォ・ピローラ
DF 20 コスティーニャ
DF 45 パナギオティス・レトソス
MF 10 ジェルソン マルティンス
MF 14 ダニ・ガルシア
MF 22 シキーニョ
MF 32 S. Hezze
MF 56 ダニエル・ポデンセ
FW 9 アユーブ エル カービ
控え
GK 1 A. Paschalakis
GK 61 G. Kouraklis
DF 4 ジュリアン・ビアンコーネ
DF 6 A. Kalogeropoulos
DF 70 ブルーノ オニエマエチ
MF 8 Diogo Nascimento
MF 16 L. Scipioni
MF 96 C. Mouzakitis
FW 11 ロマン ヤレンチュク
FW 27 ガブリエウ・ストレフェッザ
FW 80 S. Pnevmonidis
FW 99 メフディ・タレミ
監督
ホセ・ルイス・メンディリバル
