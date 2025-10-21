「練習せず１日６時間も電話。その代償だ」イサクを控えに回せ！英大物がモノ申す「エキティケを差し置いて先発する価値はない」
リバプールは今夏、主力級を６人獲得。移籍金の総額は４億1900万ポンドで、イギリス記録も２度塗り替えた。フロリアン・ヴィルツの１億1600万ポンドと、アレクサンデル・イサクの１億2500万ポンドだ。ただ現状、大型補強が成功したとは言い難い。
ヴィルツはプレミアリーグでいまだ０ゴール０アシストで、昨季ニューカッスルで23発を叩き込んだイサクもノーゴール。前者は先発を外れる機会が増えているなか、後者もベンチスタートにすべきだと訴えたのが、ウェイン・ルーニー氏である。
かつてマンチェスター・ユナイテッドやイングランド代表でゴールを量産し、現在はご意見番的な立場にある39歳は、英公共放送『BBC』で次のように語った。
「イサクはニューカッスルからの移籍後、準備が整っているようには見えない。彼は（移籍を巡るごたごたで）トレーニングをしておらず、プレシーズンを過ごしていない。これは極めて重要な点だ。ニューカッスルがトレーニングしている間、おそらく自宅で１日６時間もエージェントと電話しながら移籍を画策していただろう。プレシーズンがないと本当に厳しい。個人で何かはしていたかもしれないが、その代償を払っているんだ」
ルーニー氏はその上で、「パフォーマンス面では、エキティケを差し置いて先発する価値はない」と言い放った。
同じく新戦力で、直近は途中出場が続いているユーゴ・エキティケは、すでに３ゴールを挙げている。公式戦４連敗中のリバプールが閉塞感を打破するためには、より大胆なスタメン入れ替えも１つの手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
