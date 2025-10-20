サッカーJ1ファジアーノ岡山はおととい（18日）、勝てばJ1残留が確定する可能性があるホーム戦に臨みました。

（ファジアーノサポーター）

「もちろん勝って残留です。残留してほしいです」「ファジアーノ、頑張れ！」

（甲野良輔アナウンサー）

「勝利すればJ1残留の可能性が高くなるセレッソ大阪戦、サポーターの応援の熱も高まっています」

この試合に勝ち、下位の横浜Fマリノスか横浜FCが敗れれば、J1残留が確定するファジアーノ。セレッソ大阪をホームに迎え撃ちました。前半、オウンゴールで1点を失うも、32分には佐藤のカットインからのミドルシュートで同点に追いつきます。

しかし後半10分、ロングボールに飛び出したGKブローダーセンが相手FWと交錯し、このプレーで退場に。1人少なくなり押し込まれる展開となったファジアーノは、18分に勝ち越しゴールを許し、そのまま試合終了。今節での残留確定とはなりませんでした。

（ファジアーノ岡山 木山隆之監督）

「選手たちはしっかりやり切ったと思うので、その中で少し力及ばなかった。また次頑張りたいと思います」

次こそ「勝って残留」へ。ファジアーノは次節、アウェーでFC東京と対戦します。

J1リーグ戦も残り4試合。ファジアーノが次節で勝利した場合、18位の横浜FCが

引き分け、または敗れるか、もしくは17位の横浜Fマリノスが敗れればJ1残留が確定します。またファジアーノが引き分けた場合でも、横浜FCが敗れればJ1残留となります。