ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡¢»æ¤Î»ñÎÁ¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÊäÂ¾ðÊó¤ò¥Î¡¼¥È¤ä¼êÄ¢¤Ë½ñ¤Î±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢»ñÎÁ¤È¥Î¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ´É¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ñÎÁ¤È¥Î¡¼¥È¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎPDF¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤Ê¤É»×¤¤¤Ä¤¯ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢»æ»ñÎÁ¤Ë¥Î¡¼¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Õ¤»¤ó¤ò»È¤¦¤³¤È¡£
¥³¥¯¥è¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¶µ²Ê½ñ¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤â¤Ã¤È½ñ¤Â¤»¤ë¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¡Ë¤È¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥¹¥¥Þ¤Ë½ñ¤Â¤¹¥í¡¼¥ë¤Õ¤»¤ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ¤Õ¤»¤ó¡×¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ñ¤¤¤ÆÅ½¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¾ðÊó¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó
¤³¤Î¥³¥¯¥è¤Î¤Õ¤»¤ó2¼ï¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï³ØÀ¸¤¬¶µ²Ê½ñ¤ä³Ø½¬¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¼ø¶È¤ÎÆâÍÆ¤ò½ñ¤Î±¤á¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¤³¤ì¤Ï¥³¥¯¥èÛ©¤¯¡¢¤¢¤È¤«¤é¸«ÊÖ¤¹¤È¤¤Ë¾ðÊó¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯½¸Ìó¤Ç¤¤ë¡Ö¥á¥âÊÙ¡×¤È¤¤¤¦³Ø½¬ÊýË¡¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¿¤À¡¢¸«ÊÖ¤¹¤È¤¤Ë¾ðÊó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢³ØÀ¸¤â¼Ò²ñ¿Í¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£ÊÙ¶¯¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤Ë¤À¤Ã¤Æ±þÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¤Õ¤»¤ó¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·ÓÀþÆþ¤ê¡£
¤·¤«¤â»æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¤Õ¤»¤ó»æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Î¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸ÍÑ»æ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñ¤¤ä¤¹¤µ¤ÏÊÝ¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾®¡Ê75¡ß100mm¡Ë¤ÈÂç¡Ê100¡ß150mm¡Ë¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë·ÓÀþ3¼ï¡ÊA·Ó¡¦B·Ó¡¦5mmÊý´ã¡Ë¡¢¡ÖÉ½»æÉÕ¤20ËçÆþ¤ê¡×¤ÈÉ½»æÌµ¤·¤Î¡ÖÊä½¼ÍÑ40Ëç¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ï¤³¤ì¤ò¥á¥âÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¾ðÊó¤ò½ñ¤Î±¤á¡¢ºÇ¸å¤Ë»ñÎÁ¤Ë¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Åý¹ç»ñÎÁ¤Î¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖWord¡×¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¾ðÊó¤òÄÉµ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¤ÎÇ´Ãå¤ÏÄ¹Êý¸þ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ñÎÁ¤Î²£¤ËÅ½¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤«¤éÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¤¤Î»ëÇ§À¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÂç·¿¤Õ¤»¤ó¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤È»ñÎÁ¤«¤é¥É¡¼¥ó¤È¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸«¶ì¤·¤¤¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¡£
¤·¤«¤·¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¤ÏÇ´ÃåÉô¤Î¶ÌÜ¤Ë¥ß¥·¥óÌÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å½¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¸«¤¿ÌÜ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤·¡¢»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤ËÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡£
ÃÏÌ£¤À¤±¤É¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤ª¤Ã¡¢µ¤¤¬Íø¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÊØÍøµ¡Ç½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ä´Ö¤Ëº¹¤·¹þ¤à¡¢¶¯Ä´¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥í¡¼¥ë¤Õ¤»¤ó
¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¤Ç»ñÎÁ¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤È¤·¤¿¥á¥â¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¥ï¥ó¥ï¡¼¥É¡É¤À¤±½ñ¤Î±¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢»æ»ñÎÁ¤ËÄ¾ÀÜ·Ö¸÷¥Þ¡¼¥«¡¼¤Ç¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ¤Õ¤»¤ó¡×¤Ï¤â¤Ã¤È´ÊÁÇ²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¥í¡¼¥ë¤Õ¤»¤ó¡£»æÌÌ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö¤ËÅ½¤ê¤ä¤¹¤¤5mmÉý¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¥ï¡¼¥É¤äÍ×³ÎÇ§¤Î¾ðÊó¤ò½ñ¤¤¤ÆÅ½¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ì¹Ô¥á¥â¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¥Þ¤Õ¤»¤ó¡×¼«ÂÎ¤ÏÁ´ÌÌ¤Î¤ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅ½¤ì¤ÆÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤«¤é¤Õ¤»¤ó¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹Î¢ÌÌ¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤òÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²ó¤¹¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬³«¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¤Õ¤»¤ó¤¬¤Ë¤ç¤í¡¼¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤ÊÄ¹¤µ¤Ç³«¸ý¾åÉô¤Î¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤È¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¯ÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ã¼¤¬ÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Ú¥ó¤Î¥¤¥ó¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ±ø¤ì¤Æ¤¿¤ê¤È¡¢°Õ³°¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤Å¤é¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ê¤é¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÍ×¤Ç¡¢Ä¹»ý¤Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤Ë¤Õ¤»¤ó¤òÅ½¤ë¤Ê¤é¡¢»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥Ú¥ó·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÄ¾ÀÜ¤Ë¾ðÊó¤òÄÉµ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¡¢¡Ö¥¹¥¥Þ¤Õ¤»¤ó¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤ÈÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¥Ú¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ú¥ó·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ñÀÒ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥¯¥ê¥Ã¥×¤Î¤³¤È¡£ºòÇ¯¤°¤é¤¤¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿·À½ÉÊ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸Ë¼¶ñ³¦·¨¤Ç¤Ï¤¤¤ÞÃíÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ú¥ó·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ï¤É¤³¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ú¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤¬»ñ³Ê»î¸³¤Ê¤É¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¤É¤³¤Ç¤â»²¹Í½ñ¤ò³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ú¥ó·¿¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈÊØÍø¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¡Ö¥¹¥¥Þ¤Õ¤»¤ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ»²¹Í½ñ¤Ë³Ø½¬¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌäÂê½¸¤ò²ò¤¯¤È¤¤â¡¢¥Î¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Î¡¼¥È¤Õ¤»¤ó¡×¤ËµÆþ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÌäÂê¤È¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Íý²ò¤â¹â¤á¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£
