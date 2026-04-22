コンテンツシードは、人気キャラクター「とっとこハム太郎」の公式ショップ「とっとこハムタウンショップ」を23日にグランドオープンする。それに先駆け、前日の22日に、メディアおよび関係者向けの内覧会を開催した。また、同店のオープンに合わせ、「とっとこハムタウンショップ」公式オンラインストアのオープンも決定した。【写真】ハムちゃんずたちが生活…店内の模様内覧会では、「とっとこハムタウン」の世界観が細部ま