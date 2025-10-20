【懐かしすぎ】あのエレベーターのステッカーがまだ生きてたエピソードに3.5万いいね「昭和感」「なつかしい！！」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、kebiyama(@kebiyama)さんの投稿です。
「ドアーにご注意」という文字と共に、カニが指を挟んで警告しているステッカー、子どものころに見ると怖かったのに大人になって見てみると、なんだか懐かしく感じます。
懐かしのドアステッカーが話題に
エレベーターのドアに貼られたあるステッカーがXで話題になっていましたのでご紹介します。あなたもどこかで見たことがあるはず…？
Ⓒkebiyama
エレベーターの怖いカニじゃないか！懐かしすぎる！まだ絶滅してなかった。
「ドアーにご注意」という文字と共に、カニが指を挟んで警告しているステッカー、子どものころに見ると怖かったのに大人になって見てみると、なんだか懐かしく感じます。
この投稿には「昭和感プンプンですね！」「うわー！なつかしい！！知らないうちに日常消えてるものを思い出すとどうしてこんなに嬉しいんでしょうね笑 ありがとうございます！」といったリプライがついていました。懐かしすぎて思わず二度見してしまいそうな投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）