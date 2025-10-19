猫に話しかけられてついていくと…。子猫の救出の様子が注目を集めています。話題の投稿は80万回以上表示され「猫語が分かるお方だったのと、大家さんを見つけ出す行動力に感服したわ」「無事救出されて良かった～！」「思ったより小さいねこちゃんですね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：困った様子で鳴いていた猫のあとをついていくと、壁の中から『子猫の鳴き声』が…】

みんなのやさしさで助け出された子猫

Xアカウント「湯楽めぐり 温泉・銭湯を愛するVTuber」に投稿されたのは、子猫救出の瞬間です。家の壁をめくると、とても小さな子猫がコロンと落ちてきました。「ミーミー」と鳴く子猫は、生まれて数日だと思われます。

投稿者さんが子猫の存在に気づいたのは、1匹の猫が助けを求めてきたからです。「こっちにきて」と困った様子で鳴く猫の後をついていくと、誰も住んでいない家の壁の中から子猫の鳴き声が聞こえてきたのだそう。壁の間に子猫が落ちてしまったようです。

投稿者さんはこの家の大家さんを探し、大家さんが壁に穴を開けてくれて子猫を救出することができたそうです。その後の子猫ですが、母猫が迎えに来ることはなかったため、投稿者さんのお友達が保護したのだそう。子猫は元気に成長しているそうです。たくさんのやさしさで救われた子猫でした。

子猫の姿を見てX民からも安堵の声

助け出された子猫を見たXユーザーたちからは「よくぞ生きてた…こんなちいちゃいのに」「いっぱい鳴けて元気そうで安心」「見つけてもらって良かったね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「湯楽めぐり 温泉・銭湯を愛するVTuber」では、子猫のその後の様子や投稿者さんのVTuberの活動が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「湯楽めぐり 温泉・銭湯を愛するVTuber」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。