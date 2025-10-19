この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が『【不眠解消】寝る前３分でできる快眠ルーティン！朝までぐっすり眠れる簡単ツボ３選！』と題し、不眠に悩む人や夜中に何度も目が覚めてしまう人に向けたセルフケアを紹介した。



音琶氏は冒頭で、寝つきが悪い人は寝る直前、夜中に起きやすい人は寝る1時間前の手もみを提案し、手の反射区をやさしく刺激して自律神経が整いやすい状態へ導く狙いを示した。動画では、7秒カウントで押すリズムに合わせて3つの反射区をわかりやすくレクチャーしている。



取り上げられたのは「副腎」「間脳」「背骨下部」の3点である。

まず「副腎の反射区」は、心の疲れに配慮したいときに取り入れやすい部位として紹介され、手の骨の際に親指の角を当て、押す側ではなく「押される側の手を曲げていく」というコツが示された。位置は1か所に固定せず、骨の際を少しずつずらして押すとピンポイントで触れやすいと述べている。



次に「間脳の反射区」は、自律神経のバランスに配慮したい場面で役立つ重要ポイントとして解説。両手の親指の「ふくらみの頂点」を、人差し指の曲げた先で押し込むやり方が示された。押した跡がへこみやすい人は脳の疲労サインに気づきやすく、継続して丁寧に向き合う視点が語られている。



最後に「背骨下部の反射区」は、体の緊張をゆるめたいときに取り入れやすい部位として案内。親指の付け根を3等分した一番下を目安に、骨の際へ角度をつけて7秒押す。左右それぞれに行い、腰まわりがじんわり温まる体感に触れながら進めている。



押すときの基本は「1つの反射区につき7秒×3回」を目安にし、日中含めて1日3～5回の頻度で続けやすい範囲から始めること。位置のわずかなズレで感覚が変わるため、動画の実演で示される指の角度や力の方向を確認しながら行うと取り入れやすい。実践後は水分補給を心がけるよう促している。



手順そのものは簡潔だが、押し込む方向や支える手の使い方など細部のコツは文章だけでは伝わりにくい。音琶氏のカウントに合わせたテンポ、骨の際を「外さない」ための指先の置き方など、手元の動きは動画内の実演が極めてわかりやすい。寝る前の小さな儀式として取り入れたい人は、映像を見ながら自分の手で再現してみると習慣化しやすい。



本編は、寝つきの悪さや夜間覚醒に悩む人が自宅で取り組むセルフケアを整理する上でも有用な指針となるはずだ。