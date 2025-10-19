10月16日、女優の佐々木希が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「佐々木さんは、《少し前に、新たな作品のため、髪が暗くなりまして》として、黒髪姿の写真を投稿していました。《髪の色で、着たいファッションなど変わるもんだなと改めて思っております》《ファッション楽しもう》とも書いており、役作りのためのイメチェンとはいえ、お気に入りのようですね」（芸能記者）

この投稿には200以上のコメントが寄せられ《何色でも綺麗や〜》《美し過ぎて10分経ってました》《可愛すぎて画面に釘付けです》と絶賛の嵐だ。

「現在はモデル業とともに女優業でも再び露出が目立ってきていますね。2025年もすでに3本のドラマと1本の映画に出演しています。11月には、岸井ゆきのさん、宮沢氷魚さんがW主演を務める映画『佐藤さんと佐藤さん』の公開も控えています。佐々木さんは本作で、主演の宮沢さん演じる佐藤さんと同じ学校出身で地元の居酒屋で働く吉田リサというメインキャスト役での出演となります。一時は子育てなどもあり、出演が控えていた時期もあったようですが、直近ではまた出演が増えている印象です」（芸能記者）

仕事は順調な佐々木希だが……プライベートは順風満帆ではなかった。

「佐々木さんは、お笑いコンビのアンジャッシュの渡部建さんと2017年に結婚。2018年には第一子誕生と公私ともに首尾よく進むなか、結婚3年めの2020年、渡部さんは『週刊文春』で“多目的トイレ不倫”を報じられ、世間に衝撃を与えます。

その影響は未だに家庭内で色濃く残っているようです。2025年7月、佐々木さんはトークバラエティ番組『1周回って知らない話 2時間スペシャル』（日本テレビ系）にゲスト出演した際、騒動についての思いなどを公の場で初めて告白し、大きな話題となりました。

佐々木さんは『いまだに、まだ許していないんです』『経過観察中で、いま』と明言。また、MCを務めるお笑いタレント・東野幸治さんから『離婚は考えなかったのか』と問われると、『最初はどうしようって思いました。ちょっと（離婚も）ちらつきました』と、当時の心境を振り返りつつ、離婚しなかった理由に関して、『子どもの存在が大きかった』と告白しました。

佐々木さんのこれらの発言がきっかけとなり、夫である渡部さんの地上波復帰が本格的に進むのではないか、という話も囁かれましたが、いまだにSNSなどには厳しい声も寄せられています。配信番組は視聴者も限られていますが、地上波は視聴者層も幅広く、とくにスポンサーは不倫に対して厳しく臨む傾向が強いため、渡部さんの復帰はハードルが高く難航しているようです。

佐々木さんの最近の仕事量からみるに、なかなか地上波復帰が遠い渡部さんを支える姿勢を感じますね。今回の黒髪イメチェンにも、“内助の功”のたまものということでしょうか」（前出・芸能記者）

イメチェンした佐々木の演技が今から待ち遠しい。