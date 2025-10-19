大阪の花火大会で「歴史的」事態 テレビ生中継も異例「一生の思い出」 淀川花火大会がどしゃ降りに
『なにわ淀川花火大会』が18日夜、大阪・淀川河川敷で開催され、大雨の事態となった。テレビ大阪の生中継も異例の展開となり「歴史的ですよ」と貴重な光景が映った。
【画像】新御堂筋沿いの大型ビジョンで花火大会映像を特別上映
例年は夏に実施されているが、初の秋開催。テレビ大阪では、内藤剛志、ナジャ・グランディーバ、松村沙友理が浴衣姿で楽しんだほか、前田拓哉アナウンサー＆ウーデンジェニファー里沙アナウンサーが中継リポートを務めた。
やがて雨が降りはじめ、どんどん強まった。テレビ大阪の面々も傘が必要になり、やがて土砂降り。「歴史的ですよ」「一生の思い出」などと声があがった。
“相合い傘”やタオルでしのぎながら、なんとか生中継を届け、内藤は「一気に近づくな距離が」とにっこり。さらに「花火ってしっけへんのかな？」と素朴にツッコんでいた。
