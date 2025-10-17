この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、YouTube動画『【睡眠用】疲労回復！短い睡眠でも朝スッキリ！深い睡眠へ誘う手もみセラピー』で、簡単に取り入れやすい“眠りやすさを目指す”手もみのコツを紹介した。冒頭では「寝る前に、ぜひ手のひらを押してみてください。心を込めて」と穏やかに呼びかけ、自宅でそのまま実践できる流れを示している。



本編は、書籍『手もみ大全』に収録された手順をもとに、3つの反射区だけを押していくシンプルな構成である。準備としては、手を温めてやわらかくしてから始めると押しやすいという。具体的にはハンドクリームをなじませ、テラヘルツのスティックを転がして血行を促し、手のこわばりをほぐしてから入るとよいとしている。実践前のひと工夫が、落ち着いたリズムで押せる土台になるという説明だ。



最初は「副腎の反射区」。中指の延長線上にある小さな骨の下あたりを、親指の角で少し角度をつけて押す。場所を少しずつずらして合計3か所ほど探るのがコツで、「いちばん痛みを感じるところが目安になる」と音琶氏は述べる。つぎに「間脳の反射区」。親指の膨らみの頂点（指紋の中央横あたり）を、手のひら側から支えつつ“親指から押し付ける”意識で押す。押した後のへこみが数秒で戻るかを観察する簡易チェックも提示される。最後は「背骨下部の反射区」。親指の付け根を3等分した一番下、骨の“下側”に親指の角を入れるように置き、内側へ力を送る。腰まわりの張りを感じる人は痛みが出やすいが、角度を調整しながら無理のない範囲で行う姿勢を勧めている。



押し方はいずれも「7秒間ぎゅっと押して止める」を基本に、各反射区につき3回～5回。これを1日に3回～5回の目安で続けていく。入浴中や就寝前に、目を閉じて呼吸をゆっくり整えながら行うと取り入れやすい。実践後は水分をとって老廃物を流す意識を持つとよい（就寝直前は無理に飲まなくてよいと補足される）。左右差の確認や、押した後の感覚（へこみの戻り・張り・痛み）を軽く観察することで、翌日のやり方調整もしやすくなるという。



タイトルにある「短い睡眠でも朝スッキリ」に通じるポイントは、3か所を同じリズムで“やさしく続けられる形”に整えている点にある。細かな体感や指の角度のコツ、押圧の強さの見極めは動画内で実演されているため、手元を見ながら真似すると理解が早いはずだ。本編は、寝つきや夜間の落ち着きに関心がある人にとって、日常に組み込みやすいセルフケアの手順を掴む上でも有用な指針となるはずだ。