女子プロレス団体・マリーゴールドのロッシー小川代表が17日、X（旧ツイッター）を更新。「こんな最期はありえないし残念無念としか言えない」と、同団体などでレフェリーを務めていた笹崎勝巳さん（60）が死去したと報告した。



【写真】レフェリーとして活躍した笹崎勝巳さん

小川氏は「岩手県北上市の温泉施設で熊に襲われ行方不明だった笹崎勝巳の遺体が発見されたという痛ましいニュースが入ってきた。笹崎の最後のレフェリーはマリーゴールドのリングだった。全女の後輩であり寡黙だが仕事熱心であり、まだ幼い女の子が二人いる。何の言葉も交わすことなく別れとなってしまった」と悼んだ。



元女子プロレスラーで、タレントの豊田真奈美もXに「北上市の温泉旅館で熊の事件で身元不明の遺体が見つかったと 笹崎勝巳さん ささやん、本当に悲しいよ ささやんは本当に優しくて穏やかな思い出しかない そんな人がこんな最期を迎えるなんて悔しくてたまらないです 沢山お世話になりました ご冥福をお祈り致します」と投稿した。



女子プロレスラーの堀田祐美子はXで「全女時代に苦楽をともにした笹崎勝己レフェリーの訃報。全女大量離脱、倒産の時も頑張ってくれたささやん。私の興行も手伝ってくれていた。最近会場で会った時も嬉しそうに娘さんの話しをしていて、幸せで良かった思っていたのに…真面目で本当に優しい人だった。心からご冥福をお祈りします。（原文ママ）」としのんだ。



センダイガールズCEOで、元女子プロレスラーの里村明衣子氏は「笹崎勝巳さん。団体がキツイ時にZEROｰ1に呼んでいただき支えてくださった方。最後にレフェリーしていただいたのは今年1月。」と振り返った。



岩手県北上市の温泉旅館の近くで17日、身元不明の遺体が見つかり、襲ったとみられる熊1頭を猟友会のハンターが駆除した。旅館の露天風呂の清掃作業中だった笹崎さんが16日から行方不明になっていて、岩手県警が捜索に当たっていた。



（よろず～ニュース編集部）