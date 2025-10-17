トヨタと「水素」を体感するイベントを都内で共同開催

トヨタ自動車とドイツのBMWは10月4、5日、都内で燃料電池車（FCV）の燃料の水素を身近に感じる体感イベント「BMW×TOYOTA H2 DAYS」を開催した。

両社のFCV展示や試乗体験、開発担当者によるトークセッション、ミニカー教室、水素グリルを使った料理の提供などが行われた。このイベントに合わせて、BMWのFCV「iX5 Hydrogen」に試乗する機会を得た。

トヨタとBMWは2024年に、新しい世代（第3世代）の燃料電池システムの共同開発で合意していて、BMWが28年に同システムを最初に搭載した量産型FCVの生産を開始する予定だ。

今回の試乗車は、同システムの開発に向けた実証実験車両で、第3世代のシステム搭載車両ではない。ただ、トヨタとは11年から環境技術に関する協力関係にあり、トヨタのFCV技術も活用しているそうだ。現在は複数の車両が世界各地を走行していて、様々な気候や道路状況下でのFCV走行データを収集している。試乗車は販売される予定はないが、BMWは第3世代の燃料電池システムを、次の新型「iX5」に搭載するとしている。

走行時の反応はEVよりも優しいイメージ

実際に運転席に座ってみる。実証実験車両なので、ドイツ本国と同じ、左ハンドルのままで、計器類も市販車両に見られるような、わかりやすい表示ではなく、走行データが数値のままで表示されている。

走り出しは、約2トン超という車両重量にもかかわらず、軽やかだ。加速もスムーズにスピードが上がっていく。一方、停止に向けての減速時の反応は電気自動車（EV）よりも優しい気がしたが、両者の回生ブレーキの差によるものだそうだ。EVは回生ブレーキが強く、アクセルを緩めると停止でき、ペダルだけで操作するワンペダル走行も可能だが、燃料電池はそこまで強くないため、減速がゆっくりになるのだという。

今回は市街地の走行のみだったため、試す機会はなかったが、出力は401馬力で、時速100キロには6秒かからずに達することができるという。また、１回の充填(じゅうてん)で走れる距離がトヨタのFCV「MIRAI」よりも短いのは、水素タンクがMIRAIの3本に対し、2本と少ないためだ。タンクから送り出された水素は、前方のエンジンルームにあたる部分にある燃料電池スタックにて酸素と反応して発電される。前方にあるのは空気を取り込みやすいからだ。燃料電池は水の電気分解の原理を逆に利用したもので、水素と酸素を科学反応させて電気を作り出す。この時、二酸化炭素などを排出しないため、究極のクリーン発電とも言われている。

FCVもメーカーや車種に応じた独自色が可能

タイヤは幅が300ミリを超えたものを使用していて、当たり前だが、ロードノイズ（走行時の振動や音）はやや大きめだ。車体重量はかなりあるのだが、ハンドル操作は軽く、応答性も良い。こういうところにBMWらしさがあらわれている気がする。

販売中のトヨタ「クラウンFCV」にも試乗した。実証実験車と量産車を比較するのは乱暴ではあるのだが、こちらは法人需要なども意識しているためか、BMWに比べて全体的にマイルドな印象だった。同じFCVといっても、メーカーによってクルマの特性を変えることが可能ということがよく分かった体験であった。（デジタル編集部 松崎恵三）

【公表されている主要諸元】

（BMW iX5 Hydrogen）

▼最高出力 295kW（401ps）

▼水素タンクの総容量（2本） 6キロ

▼最高速度 時速180キロ以上

▼1充填走行距離 504キロ（WLTPモード）

▼水素燃料消費率 水素1キロあたり走行距離119キロ

※WLTPモード＝日本独自のJC08モードに代わり、導入された国際ルールに基づく燃費基準。ただ、日本で販売されるクルマの場合、市街地、郊外、高速道路各モードを分けて表示するWLTCモードが一般的だ。