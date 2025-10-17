ハウステンボスで大人気！「ホテルアムステルダム」新デザインの“ミッフィールーム”は壁一面でミッフィーの世界観を表現
2025年6月に、世界で唯一のミッフィーのテーマエリア「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」をオープンした長崎・ハウステンボス。同パークの中心に位置する「ホテルアムステルダム」に登場した、新デザインの“ミッフィールーム”も注目スポットとなっている。
【写真】ディック・ブルーナカラーを完ぺきに再現したお部屋。隅っこにはクレジットを発見！
ハウステンボスオフィシャルホテル「ホテルアムステルダム」には、「ミッフィー・ワンダースクエア」に登場したライドアトラクション「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をイメージした新デザインルームが登場している。この新ルームの壁一面には、“ミッフィーとパイロットのおじさんが飛行機に乗って旅をする”様子が描かれており、360度どこを見渡してもミッフィーの世界観を楽しめるのが特徴だ。
同ホテルの広報担当者は「『ホテルアムステルダム』の既存のミッフィールームに加えて登場したこの新ルームは、壁の色など“お部屋が丸ごと”ミッフィーの世界観になっているところがポイントです。ファンにはたまらないデザインで、連日完売するほど人気なんですよ。アトラクションの『アンクルパイロットのフライトアドベンチャー』に乗ったあと、こちらの部屋に宿泊する…ことで、ワクワクした気持ちのまま楽しんでいただけるのかなと。お部屋に持参したミッフィーのぬいぐるみを並べて、“ぬい撮り”で盛り上がっていただいたりもしています」と話す。
ウォールアート以外には、ミッフィーの顔が描かれたクッションやミッフィー型のライトが配され、ヘアバンドなどミッフィーデザインのアメニティが入ったオリジナル巾着、絵本をモチーフにしたルームキー入りのブックレットも用意される新ミッフィールーム。チェックイン日の翌日以降は“アーリーパークイン”で、開園前にテーマパークゾーンへ入場できる宿泊特典が付いてくるのもうれしいポイント！“朝イチ”で、ミッフィーの人気アトラクションを体験するのもおすすめだ。
ちなみに、「ミッフィー・ワンダースクエア」内には、上述の「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」のほか、ミッフィーやなかまたちと一緒にセーリング体験ができるライドアトラクション「ミッフィー＆フレンズのヨットセーリング」や、常設グリーティング施設「グリーティングギャラリー」、絵本やイラストの世界に没入できる屋内ウォークスルー型アトラクション「ミッフィーのドリームストーリーブック」なども登場しているので、“ミッフィー”尽くしで、ぜひ記憶に残る一日を過ごしてほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) Mercis bv
(C) Mercis bv