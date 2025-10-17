Snow Man「東京それスノコレクション」で容赦のない酷評が続々！「マイナス100億点」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月17日19時から放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は2時間SP。ゲストに沢村一樹を迎え「東京それスノコレクション」第5弾が繰り広げられる。

■Snow Man×沢村一樹がガチの平成ファッション対決

大型ファッションショー『TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）』略して『TSC』。第5弾となる2025オータムコレクションが開幕。

今回『TSC』に参加するモデルは、Snow Man9名に『それスノ』初登場となるゲストの沢村一樹を加えた10名。テーマに合わせてそれぞれがガチで考えたコーディネートを纏い、120名のお客さんに囲まれたランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5名がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初（!?） 「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。進行を務めるのは、柴田英嗣（アンタッチャブル）。

今回のテーマは、「デートでしたい！平成レトロアベックコーデ」。数々のハイブランドが平成のヴィンテージアイテムを復刻させるなど、平成ファッションブームが到来中。そこで、今回は「平成のファッション」を取り入れた今風コーデで、Snow Manと沢村が本気のファッション対決を行い火花を散らす。

モデル出身で「ベストドレッサー賞」や「ベストレザーニスト」などファッションにまつわる様々な受賞歴を持つ沢村は、どんなファッションでSnow Manに挑むのか!?

■「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、LA帰りの人気タレントがドッキリでランウェイへ

今回の対決ではコーディネートの他、ランウェイのBGMと「彼女との平成っぽいデートプラン」もモデル自らが考案。さらに、彼女が着るコーデもモデルが考えており、そのすべてが審査の対象となる。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、ある人物たちが“彼女役のスペシャルモデル”として登場し、一緒にランウェイを歩く。

モデルたちの運命を左右する審査員を務めるのは、本企画ではお馴染みのアン ミカ、池田美優、藤田ニコル、あのに加え、中条あやみが初参戦。ファッションに精通した5名の審査員を前に気合十分で対決に臨むモデルたちだが、「マイナス100億点」「あの服は地上では見ない」と、今回も辛口な意見が続々!?

さらに「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがまったくない芸能人のファッションを抜き打ちで審査、ドッキリでランウェイに放り込まれたLA帰りの大人気タレントとはいったい誰なのか？

『それSnow Manにやらせて下さいSP』は10月17日19時から放送。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

10/17（金）19:00～20:55

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

ゲスト：沢村一樹

審査員：あの、アン ミカ、池田美優、中条あやみ、藤田ニコル ※50音順

