Cathy Doll（キャシードール）2025年秋新作コスメ｜超微細パール配合で主役級に輝くラメリップ『ボーントゥブリンク リップクリック』が10月22日（水）より発売されます。今回は、実際に使用したレビュー・口コミも合わせてご紹介します。

今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。 こんにちは！ふぉーちゅん編集部です。Cathy Doll（キャシー ドール ）の2025年秋新作コスメ情報をお届け！主役級に輝くラメリップ『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』が、2025年10月22日（水）より楽天 市場 （公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて発売が開始されます。また、2025年10月22日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売に。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。

全色スウォッチ＆レビューを詳しくご紹介します。 Cathy Doll（キャシー ドール ）より、周囲の視線を奪う主役級のラメリップ『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』が新登場。全色スウォッチ＆レビューを詳しくご紹介します。

商品特徴

『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』は、ダイヤモンドホワイトとゴールドの超微粒子パール*1を贅沢に配合した、グリッターリップスティック。



煌めくグリッターレイヤリングにより、どの角度から見ても眩い輝きを放つ唇を叶えます。



*1 合成フルオロフロゴパイト／ホウケイ酸（Ca／Al）、#10は合成フルオロフロゴパイトのみ

グロッシーバームが唇にピタリと密着し、ひと塗りするだけでボリューミィなぽってり唇をメイク。



立体感のある、ぷるんとした肉厚なリップメイクが楽しめます。



繊細に煌めくピュアな色彩と、透明感のあるクリアな光沢により、うるツヤ感を演出。



グリッターの輝きを引き立て、ドラマティックで華やかな唇に仕上がります。

美しいカラーはもちろん、リップオイル効果によるしっとりなめらかな仕上がりもポイント。



3種のリッチなリップケア成分*を配合し、唇にうるおいを与えて乾燥や皮むけから守ってくれますよ。



*2 シア脂、ババス油、ビタミンE（酢酸トコフェロール）／全て保湿

水分感たっぷりの使用感かつ、ベタつきにくいテクスチャーを実現しています。



軽いつけ心地ながら保湿感が持続し、つけたてのうるおいとツヤをキープすることもポイントです。

カチッと押すだけのプッシュ式パッケージで、外出先でも簡単に塗布できるスマートな仕様です。



＜その他特徴＞

・パラベンフリー

・アルコールフリー

・鉱物油不使用

・クルエルティフリー（動物実験をしていない）

カラーバリエーション＜全9色＞

『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』のカラーバリエーションは全9色です。



透明感あふれるカラーから、鮮やかなカラーまでラインナップ。

シーンや気分、メイクルックに合わせてチョイスできる、多彩なカラーバリエーションが魅力です。

● #01 FORTUNE（運命）

● #03 FAME（名声）

● #04 WELLNESS（健康）

● #05 PROTECTION（守護）



※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ

『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』を実際に使用してみました。



程よい柔らかさで唇になじみ、とろけるようになめらかに広がります。



クリーミーなバームを思わせるテクスチャーで、しっかり保湿され、長時間乾燥を感じませんでした。

しっとりしているのにベタつきにくく、軽やかなつけ心地が良いですね。

どのカラーもラメがしっかり入っており、繊細な輝きで上品かつ華やかに仕上がります。



全体的にシアーな発色で、唇本来の色を透かしながらナチュラルな血色感を演出。

重ね塗りで濃さを調節できるので、しっかりめに発色させることもできますよ。



ラメが光をキャッチすることでツヤが出て、唇の縦ジワを目立ちにくくしてくれます。

ふっくら立体的な唇に仕上がるところも嬉しいポイント。



また、ラメ特有のジャリッとした感じがなく、保湿リップのようななめらかな付け心地で快適です。



色持ちについては、ティッシュオフしたり飲食したりすると色落ちが見られましたが、ラメ感はほんのり残りました。

気になる方は、塗り直しができるよう持ち歩くのがおすすめですよ。

発売・商品情報



商品名：Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック

種類：全9色

容量：ー

価格：1,320円（税込）※編集部調べ



発売日：2025年10月22日（水）

販売場所：全国のドン・キホーテ、楽天



※店舗により取扱開始日程が前後する可能性あります。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせください。 ブランド名：Cathy Doll（キャシー ドール 商品名：Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック種類：全9色容量：ー価格：1,320円（税込）※編集部調べ発売日：2025年10月22日（水）販売場所：全国のドン・キホーテ、楽天 市場 （公式認定ショップ：シトラスマーケット）※店舗により取扱開始日程が前後する可能性あります。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせください。

Cathy Doll（キャシードール）のラメリップで主役級の唇に♡

