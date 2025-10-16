キャシードール25年秋新作｜輝くラメリップ『ボーントゥブリンク リップクリック』全9色をレビュー！
Cathy Doll（キャシードール）2025年秋新作コスメ｜超微細パール配合で主役級に輝くラメリップ『ボーントゥブリンク リップクリック』が10月22日（水）より発売されます。今回は、実際に使用したレビュー・口コミも合わせてご紹介します。
Cathy Doll（キャシードール）2025年秋新作コスメ
こんにちは！ふぉーちゅん編集部です。
Cathy Doll（キャシードール）の2025年秋新作コスメ情報をお届け！
主役級に輝くラメリップ『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』が、2025年10月22日（水）より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）にて発売が開始されます。
また、2025年10月22日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも順次発売に。
今回は、ふぉーちゅん編集部が実際に使用したリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。
Cathy Doll（キャシードール）とは？
Cathy Doll（キャシードール）はタイの大手化粧品上場企業であるKARMART（カルマート）が展開するコスメブランド。
“小さい頃、お人形（ドール）で遊ぶのが大好きだった女の子”をテーマに、 ポップな可愛さに思わずワクワクするような、遊び心が詰まったコスメを多数生み出しています。
たくさんあるヒットアイテムの中でも、2025年春に発売した“くまモチーフ”のミニリップがSNSを中心に話題に！
可愛すぎるミニくまリップ『シャイニーベア リップモイスト』のレビューを別記事にて紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください♡
Cathy Doll（キャシードール）｜ボーントゥブリンク リップクリック
Cathy Doll（キャシードール）より、周囲の視線を奪う主役級のラメリップ『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』が新登場。
全色スウォッチ＆レビューを詳しくご紹介します。
商品特徴
『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』は、ダイヤモンドホワイトとゴールドの超微粒子パール*1を贅沢に配合した、グリッターリップスティック。
煌めくグリッターレイヤリングにより、どの角度から見ても眩い輝きを放つ唇を叶えます。
*1 合成フルオロフロゴパイト／ホウケイ酸（Ca／Al）、#10は合成フルオロフロゴパイトのみ
グロッシーバームが唇にピタリと密着し、ひと塗りするだけでボリューミィなぽってり唇をメイク。
立体感のある、ぷるんとした肉厚なリップメイクが楽しめます。
繊細に煌めくピュアな色彩と、透明感のあるクリアな光沢により、うるツヤ感を演出。
グリッターの輝きを引き立て、ドラマティックで華やかな唇に仕上がります。
美しいカラーはもちろん、リップオイル効果によるしっとりなめらかな仕上がりもポイント。
3種のリッチなリップケア成分*を配合し、唇にうるおいを与えて乾燥や皮むけから守ってくれますよ。
*2 シア脂、ババス油、ビタミンE（酢酸トコフェロール）／全て保湿
水分感たっぷりの使用感かつ、ベタつきにくいテクスチャーを実現しています。
軽いつけ心地ながら保湿感が持続し、つけたてのうるおいとツヤをキープすることもポイントです。
カチッと押すだけのプッシュ式パッケージで、外出先でも簡単に塗布できるスマートな仕様です。
＜その他特徴＞
・パラベンフリー
・アルコールフリー
・鉱物油不使用
・クルエルティフリー（動物実験をしていない）
カラーバリエーション＜全9色＞
『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』のカラーバリエーションは全9色です。
透明感あふれるカラーから、鮮やかなカラーまでラインナップ。
シーンや気分、メイクルックに合わせてチョイスできる、多彩なカラーバリエーションが魅力です。
Cathy Doll（キャシードール） ボーントゥブリンク リップクリック 01 03 04 05
● #01 FORTUNE（運命）
● #03 FAME（名声）
● #04 WELLNESS（健康）
● #05 PROTECTION（守護）
Cathy Doll（キャシードール） ボーントゥブリンク リップクリック 06 07 08 09 10
● #06 HAPPINESS（幸福）
● #07 SWEET LOVE（甘い恋）
● #08 SUCCESS（成功）
● #09 WEALTH（富）
● #10 DRAGON GOLD（繁栄）
#10のみダイヤモンドホワイトのラメを使用。
そのほかの色は、ダイヤモンドホワイトとゴールドのラメを使用しています。
※お使いのデバイスによって色味の見え方が異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
編集部がリアルに使用したレビュー・口コミ
『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』を実際に使用してみました。
程よい柔らかさで唇になじみ、とろけるようになめらかに広がります。
クリーミーなバームを思わせるテクスチャーで、しっかり保湿され、長時間乾燥を感じませんでした。
しっとりしているのにベタつきにくく、軽やかなつけ心地が良いですね。
Cathy Doll（キャシードール） ボーントゥブリンク リップクリック 01 03 04 05 06 07 08 09 10
どのカラーもラメがしっかり入っており、繊細な輝きで上品かつ華やかに仕上がります。
全体的にシアーな発色で、唇本来の色を透かしながらナチュラルな血色感を演出。
重ね塗りで濃さを調節できるので、しっかりめに発色させることもできますよ。
ラメが光をキャッチすることでツヤが出て、唇の縦ジワを目立ちにくくしてくれます。
ふっくら立体的な唇に仕上がるところも嬉しいポイント。
また、ラメ特有のジャリッとした感じがなく、保湿リップのようななめらかな付け心地で快適です。
色持ちについては、ティッシュオフしたり飲食したりすると色落ちが見られましたが、ラメ感はほんのり残りました。
気になる方は、塗り直しができるよう持ち歩くのがおすすめですよ。
発売・商品情報
ブランド名：Cathy Doll（キャシードール）
商品名：Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック
種類：全9色
容量：ー
価格：1,320円（税込）※編集部調べ
発売日：2025年10月22日（水）
販売場所：全国のドン・キホーテ、楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）
※店舗により取扱開始日程が前後する可能性あります。取り扱いの確認は各店舗にてお問い合わせください。
新作コスメを絶対に購入したいなら？
Cathy Doll（キャシードール） 2025年秋新作コスメ
人気ブランドの限定アイテムは事前予約で即完売してしまい、発売の時期を逃すと一生手に入らないため競争率の高いものになっています。
いち早く購入方法の情報を入手して確実に手に入れられるように、事前に購入方法をチェックしておきましょう。
海外コスメはブランドにもよりますが購入方法が2種類あります。
．優奪板免痢淵ンラインショップ）で購入する
海外コスメはネット先行で発売されることが多いです。ただ、ネット通販で購入を検討されてる方は年々増えているので、人気のブランドで人気アイテムの場合、WEBサイトすら開けずに数分で完売ということも。
通販サイトの会員登録を事前に登録を済ませておくのはもちろん、公式サイトやドラックストアの通販サイトなど様々な通販サイトで同時に発売開始されるケースもありますので、販売されるサイトを全て確認しておきましょう。
発売日当日にお店に並ぶ
日本に上陸しているブランドは、店頭発売をしていることもあります。ドンキホーテやロフト、プラザ、東急ハンズなどのバラエティショップや、各ドラックストアなどで販売されているケースと、公式ショップがある場合があります。
お店によって店頭発売の日時が数日前後する場合がありますので、お近くのお店を何店舗か調べておくと良いかもしれません。
どの通販サイトで買うべきなの？
仝式通販
ブランドのファンで、よくそのブランドでお買い物をするのであれば公式サイトで購入するのが一番です。公式サイト限定で先行発売や限定商品を販売していたり、公式サイト購入特典のおまけがついてくるブランドもあります。
日本に上陸しているブランドで、日本公式サイトの場合日本仕様の商品で日本発送のものが多いですが、上陸していないブランドに関しては公式サイトの場合でも海外配送の個人輸入となり関税などがかかる場合があるので注意しましょう。
また、その場合は日本の検査をしていないことがほとんどなので、実際に使用する前にパッチテストをしてみるなどする方が良いかもしれません。
Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなど
最近では、Amazon・楽天・Yahoo!・ZOZOコスメなどの通販サイトでも、ブランドの公式オンラインショップが出店されている場合があります。また、ロフトや東急ハンズ、各ドラックストア運営の通販サイトなどで販売されている場合も多いのでご自身にあった通販サイトを選んでください。
ただ、並行輸入で販売しているものも多く、その場合は注意が必要です。
Qoo10
韓国コスメなどアジアコスメは特にQoo10で発売されていることが多くあります。メガ割などのクーポンを利用して安く購入できるなどのメリットもあり利用している方も多いのではないでしょうか。
Qoo10は基本的に個人輸入で海外直送となっています。偽物も多くあるので、公式から購入するのをおすすめします。その場合でも日本の検査などはしていないことの方が多いので、個人の判断で購入しましょう。ショップによっては日本で検査を行い日本から直送しているところもあるようなので、しっかりとその辺りの精査をする必要がありそうです。
Cathy Doll（キャシードール）のラメリップで主役級の唇に♡
Cathy Doll（キャシードール） 2025年秋新作コスメ ボーントゥブリンク リップクリック
いかがでしたか？今回はCathy Doll（キャシードール）の2025年秋新作コスメ『Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック』をご紹介しました。
ダイヤモンドホワイトとゴールドラメの輝きで、周囲の目を奪うような華やかなリップが叶います。
クリック式の仕様で、簡単かつスマートにメイクできますよ。
2025年10月22日（水） より楽天市場（公式認定ショップ：シトラスマーケット）、全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）で順次発売されますので、気になった方はぜひお早めに。
ふぉーちゅんでは人気の韓国コスメ・中国コスメ・タイコスメなど海外ブランドのコスメもいち早くレビューしています。
今回ご紹介した海外ブランドの他にも、デパコスやプチプラコスメの最新情報を更新しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください♡
ふぉーちゅんとは？
過去5万個以上のコスメをレビューしている、美容メディアFORTUNE（ふぉーちゅん）。
現在でも毎月150個以上のコスメを、美容資格を多数取得している美容ライター歴7年以上の編集部員が、ユーザー目線でレビューしています。
＜ふぉーちゅん編集部員取得資格一覧＞
●日本化粧品検定（コスメ検定）1級
●コスメコンシェルジュ
●顔タイプアドバイザー1級
●化粧品成分検定1級（化粧品成分上級スペシャリスト）
●日本メイクアップ知識検定試験（ベーシック）
●パーソナルカラーアナリスト（12タイプ診断）
そんな美容やコスメが大好きな編集部員が、デパコス・プチプラコスメ・海外コスメ（中国 / 韓国 / タイetc.） などの最新コスメ情報を、どこよりも速くお届け！
新作コスメ情報だけでなく、スキンケア検証やメイク動画など、様々な美容コンテンツを毎日配信しています。
あなたの「欲しい」がきっとみつかる美容メディアです♡
▶︎FORTUNE（ふぉーちゅん）編集部の編集ポリシーについては下記をご覧ください。
https://fortune-girl.com/guideline
--------------------------------------------------------------
【執筆】使用感は、化粧品検定1級/美容ライター歴7年以上の編集部ライターによる感想です。
--------------------------------------------------------------
