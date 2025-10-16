シンガー・ソングライターのVaundy（25）が16日、公式サイトを更新。18、19日に予定していた公演を中止することを発表した。

サイトでは「昨日Vaundyが体調不良となり、医師による診察を受けました結果、インフルエンザA型への感染が確認されました。現在、加療により快方へと向かっておりますが、医師との相談の結果、本人の体調回復と感染拡大予防を第一に考え、2025年10月18日（土）、19日（日）Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru公演につきましては中止とさせていただきます」と発表。

「振替公演の実現に向けて関係各所と協議及び調整を試みておりましたが、調整の目処が立たず、この度はやむを得ず公演を中止とさせていただく判断となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と振替公演は行わないとした。

続けて「また、公演直前のお知らせとなりましたこと、そして、公演を楽しみにお待ちいただいておりましたお客様には大変なご迷惑とご心配をおかけすることを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。