シンガーソングライターの大石昌良さんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。サイン会に来た「完コピオタク」とのツーショット写真を公開しました。【写真】大石昌良と“完コピオタク”のツーショット「愛が重すぎて」大石さんは「【ご精査ください】←オーイシマサヨシサイン会に来た完コピオタク→」とつづり、写真を1枚載せています。ポニーキャニオンのロゴが並ぶバックパネルの前に、大石さんと来場したファンが並んで