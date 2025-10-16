この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ANA737型機 離陸滑走中に滑走路灯を破損 - 重大な事故になり得た事象」と題する動画で、元日本航空機長の杉江弘氏が、羽田空港を離陸した全日空機が滑走路灯18個を踏み潰し、羽田に引き返した重大インシデントについて緊急解説を行った。



杉江氏は「これは重大インシデントに認定されると思うんですが、一歩間違えると、大事故になった可能性があります」とし、「左の車輪が草むらに高速で入っていたら飛行機が回転、大事故になりかねなかった」と“危機一髪”の状況を振り返った。



今回の全日空機は、離陸時に滑走路中心ではなく端のライトを目指し滑走、「ライトを前輪で18個も踏み潰しながら離陸してしまった」と説明。背景には「滑走路中心のライトが工事で消えていたため、端のライトを中心線と誤認した」と指摘する。そのうえで、「JALでも同じ工事による勘違いが4月にも起きていた」と、連続する同様事例の深刻さを強調。



「パイロットは飛行準備時にNOTAM（運航情報通報）を確認することになっている。にも関わらずトラブルが続いたのは“根本的な注意力不足”」と杉江氏は独自の見解を述べ、「滑走路両側のライトのバランスで自機の位置を確認するアナログ的感覚が必要」と現場力の欠如に苦言を呈した。



さらに、「事故は羽田だけでなく、工事や設備の不備に対し“人間のミスが連鎖しやすい航空業界の脆さ”を示した」と指摘。その上で「滑走路灯の工事が終わるまで夜間使用を禁止すべき」「再発防止のため、国土交通省と航空会社はパイロットを集め、徹底した対策を打つべき」と訴える。「乗客を危険な目に合わせるということで交通公共機関としては“本当失格”、しっかりとした対策を取ってほしい」と厳しい口調で締めくくった。



動画の最後には、「今回は本当に背筋が凍るような思い」と杉江氏が再発防止の必要性を重ねて強調。元機長ならではの視点で「根本的な安全対策の必要性」を訴え、視聴者に強い危機感を呼びかけた。