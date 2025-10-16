DCモーターの新モデル「KLIMAX RADIKAL」

LINN JAPANは、アナログプレーヤー「LP12」の性能を高める、DCモーターの新モデル「KLIMAX RADIKAL」を11月に発売する。価格は2,860,000円。さらに、「KEEL SE」というLP12向けアップグレードシャーシも11月に発売する。価格は1,045,000円。

LP12向けアップグレードシャーシ「KEEL SE」

DCモーターのKLIMAX RADIKALには、「KLIMAX SOLO 500」で発表された新型KLIMAXシャーシを採用。さらに、ビスポーク設計のUTOPIK電源によって、ターンテーブル回転の静粛性と正確性を高め、LP12内蔵フォノイコライザーであるURIKA 2/1へよりクリーンな電源を供給することで最高のレコード再生を実現するという。

アップグレードシャーシのKEEL SEは、既存のKEELを刷新するもので、最新のAI 解析テクノロジーを用いて抜本的に改善。SEバージョンとしてリニューアルされたもの。

このKLIMAX RADIKALとKEEL SEの発売を受け、従来型RADIKAL & KEELユーザーへのトレードイン・アップグレードサービスも用意。KLIMAX RADIKALとKEEL SEに同時にアップグレードする場合は、440,000円の下取りサポート(値引き)を行なう。

トレードインサービスは、KLIMAX RADIKALとKEEL SEの同時購入が対象。旧型製品は、リンジャパンでは回収しない。