2025年秋に行きたい「食フェス」ランキング！ 1位「東京ラーメンフェスタ」、2位は？
食欲の秋が到来！ 2025年も全国各地で、おいしさとにぎわいに満ちた「食フェス」が開催されます。旬の味覚やご当地グルメ、SNS映え必至の逸品まで、一度に楽しめるのは食フェスならでは。この秋、あなたが行きたい「食フェス」はどこですか？
All About編集部は2025年9月3日、全国10〜60代の男女237人を対象に「2025年秋のイベント」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、日本の観光・グルメに詳しい地子給奈穂さんにおすすめポイントを聞きました。
回答者からは、「いろいろな種類のパンを食べ比べしたいから」（20代男性／京都府）、「パン好きなので、全国のこだわりパンを一度に味わえるのが魅力」（50代女性／兵庫県）、「京都の老舗のパンもチェーン店のパンも美味しいので行きたいです」（40代女性／大阪府）などの声が寄せられています。
回答者からは「ラーメンが好きだから」という理由が多く聞かれたほか、「ラーメン系のイベントは当たりが多いと思っているため」（20代女性／高知県）、「普段はなかなか行けない地方の味を食べ比べできる大人気イベントなため」（20代男性／神奈川県）、「涼しくなってきて美味しくかんじるから」（20代女性／岡山県）などの声が寄せられました。
例えば「東京ラーメンフェスタ2025」では、北から南まで各地の味が一堂に集まり、行列もイベントの一部としてワクワク感を高めてくれます。
2位の「京都パンフェスティバル」のように、神社や公園といった開放的なロケーションで行われるイベントが増えているのも最近の特徴。おいしい香りや音、風景を五感で楽しむのが醍醐味（だいごみ）です。
シェアして食べる文化が広がったことで、家族や友人と一緒に複数メニューを味わうスタイルも定番化しています。事前に出店情報をチェックして、自分だけの“食の旅プラン”を立てると、より充実した一日を過ごせるのではないでしょうか。
【地子給奈穂 プロフィール】
編集・ライター歴トータル17年以上。マンガ、小説、雑誌などの編集を経てフリーライターに転向後、グルメ、観光、ドラマレビューを中心に取材・執筆に取り組む傍ら、飲食企業のWEB戦略コンサルティングも行う。そのため、日本の観光・グルメの新商品やトレンドのキャッチアップが早く、WEBメディアで幅広い年齢層や国籍の方にわかりやすく伝えている。
＜調査概要＞
調査期間：2025年9月3日
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国10〜60代の男女237人（10代：1人、20代：64人、30代：86人、40代：51人、50代：27人、60代：7人、不明1人）
※回答者のコメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
第2位：京都パンフェスティバルin上賀茂神社2025／42票2位は「京都パンフェスティバルin上賀茂神社2025」。世界文化遺産・上賀茂神社で10月4・5日に開催される京都最大級のパンの祭典です。入場無料で、各日の売り切れ次第終了。全国から約20店舗が集まり、限定パンやコーヒーを販売。パン奉納など多彩な催しも楽しめます。
第1位：東京ラーメンフェスタ2025／69票1位は「東京ラーメンフェスタ2025」。10月23日から11月3日まで世田谷・駒沢オリンピック公園で開かれる日本最大級のラーメンイベントで、3幕制（各4日間）で行われます。入場は無料、ラーメンは1杯1100円のチケット制で、全国各地の名店や初出店の店など39種類のラーメンが日替わりで登場します。
日本の観光・グルメに詳しい地子給さん「事前の出店チェックで満足度がアップ」食フェスはおいしいものの祭典であると同時に、季節や土地の魅力を感じられる小さな旅のような存在です。
