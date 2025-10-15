「旦那は捨てちゃいました」84歳女性が激白した借金夫との決別と、60歳での“幸せな再婚”
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に84歳の女性が出演。ギャンブルと借金に溺れた夫との離婚から、女手一つで2人の子供を育て上げた壮絶な半生を赤裸々に語った。
動画は、女性が84歳であることからスタート。若々しさの秘訣について尋ねられると「それはそれは働きました」と、これまでの人生を振り返り始めた。最初の夫は旧電電公社に勤める真面目な人物に見えたが、結婚後に「サラ金ローン」に手を出していることが発覚。パチンコやボートレースなどのギャンブルにのめり込み、借金がかさんだという。子どもが小学校1、2年生になった頃、「にっちもさっちもいかなくなって、もう捨てちゃいました」と、離婚に至った経緯を明かした。
その後、女手一つで2人の子どもを育てるため、昼はスーパーのレジ、夜は水商売の店で働くなど、常に2つの仕事を掛け持ちする生活を送っていたと告白。「子供の顔を見る暇なしに仕事に行っていた」と、当時の苦労を語った。幸いにも長女は賢く、高校生になるとアルバイトで家計を助けてくれたといい、「あの子には今でも感謝してます」と涙ぐんだ。
壮絶な人生を送る中、60代で転機が訪れる。15〜16歳年上の男性と再婚。穏やかで良い人だったというが、約10年の結婚生活の後、86歳で亡くなった。しかし、夫は持ち家といくらかのお金を残してくれたという。
苦労の末に掴んだ幸せだったが、「一難去ってまた一難」と女性は語る。今度は息子が職場のいじめが原因で精神的な病を患い、現在は女性が自身の年金で養っているという。いつまでも終わらない心配事を抱えながらも、気丈に前を向く女性の姿が印象的な動画となっている。
