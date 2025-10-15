¡Ô¤È¤¦¤È¤¦ºÊ¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤À¡ÕÁ°¶¶¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¿¦°÷¤ÎºÊ¤¬¡Ö²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×ÁûÆ°¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤¿»ÔÄ¹¤Îºá
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬¡¢´ûº§¼ÔÃËÀ¿¦°÷A»á¤È10²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¡£»ÔÄ¹¤Î¡Ö»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÃË½÷¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼áÌÀ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ÖÃæ¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤ÇºÇ¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦A»á¤ÎºÊ¤¬ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ14Æü¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¶»Ãæ¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉô²¼¤È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÍâÆü¡¢Âç±ê¾å¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¤å¤¦¤ê¡×¤ò»ý¤Ä¾®Àî»ÔÄ¹
¡¡°ìÈÌ»æ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿A»á¤ÎºÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢É×¤¬»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ìó7000»ú¤Î¡Ö»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈA»á¤ÎºÊ¤Ï¡Ö»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¡×¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¡Ö¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡×¤È¡¢É×¤ò¿®¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¾®Àî»ÔÄ¹¤Ë¡Ö²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡×
¡¡°ìÊý¡¢»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¾®Àî»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Õºá¤âË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¡¢É×ÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÊÛÌÀÆâÍÆ¤ò¡Ö»ö¼Â¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢ÁûÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Ø¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËèÆü¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢±ü¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¦¤È¿´¤¬ÄË¤ß¤Þ¤¹¡£»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤·¡È²÷¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤¤¤«¤Ë¤´²ÈÂ²¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£»ÔÄ¹¤Ï¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±¤¸½÷À¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡¤È¡¢Á°¶¶»ÔÌ±¤Î½÷À¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁûÆ°¤«¤é3½µ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤â¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¯ÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ÔÌò½ê¤Ë¶ì¾ðÅÅÏÃÂÐ±þÍÑ¤Î¿¦°÷¤òÇÛÃÖ¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»ÔÄ¹¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢Èó¸ø³«¤Ç¡È»Ù»ýÇÉ¡É¤ò½¸¤á¤¿»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢»ÔÄ¹¤¬Æ°¤±¤Ð1Æü¤Ë²¿ËÜ¤â¤Îµ»ö¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢A»á¤Î²ÈÂ²¤Ïµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëÅÙ¤Ë ¡È¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡É¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê°ìÈÌ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡A»á¤ÎºÊ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤¬´ê¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¸µÄÌ¤ê¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢À¤´Ö¤Ï¡Ö±üÍÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¿´¤Î¹¤¤±üÍÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²¤¬°ìÈÖ¤ÎÈï³²¼Ô¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¾ð¤È¶¦´¶¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤¦¤È¤¦ºÊ¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¤³¤ÎºÊ¤¬µö¤¹µö¤µ¤Ê¤¤¤Î¼¡¸µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢»ÔÄ¹¤Î¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤¬´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÖÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ê¤¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ç²ÈÂ²¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£