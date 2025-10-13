夫婦問題カウンセラーが指摘「養育費を払わない父親は父親失格」“子供の権利”を徹底解説
【専門家が徹底解説】養育費でもめる人・もめない人の違い！と題して、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこさんが、離婚後の養育費についての疑問に答えた。「離婚したら必ず養育費がもらえるのか、払わなくてもよい場合があるのか」など、養育費の根本的な考え方と具体的なトラブル事例を解説した。
岡野さんは「離婚を考えるときに、夫婦の関係は終わっても、子供の生活は続く」と指摘し、養育費は「子供が安心して成長できる環境を整えるための生活費であり、法律でも強く守られている」と強調。しかし現実には「払ってもらえないことがあるんですか？とか、再婚したらどうなっちゃうんですか？みたいな不安を感じる方は多い」と述べ、実際の相談現場の声を紹介した。
養育費は「親の気持ち次第ではなく、子供の権利として保障されている」と明言した岡野さん。「子供が可愛いかどうか、なつくかどうかに関係なく、養育費は親が決めるものではなく、払う義務がある」と力説。「払いたくないと言っている父親は、一般常識から言ったら父親失格、父親としての責任が不十分」と厳しく批判した。
また「離婚したくないのに勝手に出て行ったから養育費は払わない」という父親や「カードしか渡さず本来の養育費よりも少なく渡しているケース」など、さまざまな実態を披露。岡野さんは「裁判所に申し立てれば、養育費はきちんと算定・支払いが命じられる」と法的側面も解説し、「支払いを拒まれても差し押さえができる」と具体的な対処法も語った。その一方で「実際は怖くて差し押さえ請求まで踏み切れない母親が多い」と現実の壁についても触れた。
完全に養育費がゼロとなることは稀だが、「近年は払わない父親も増えている」と警鐘。失業や再婚など状況が変わっても「義務は義務。本来は払わなければいけない」と話し、近年問題化している現実を改めて指摘した。
加えて、養育費の金額については裁判所の算定表が基準になるものの、「子供が成長して必要な費用が増えた場合や、再婚して養子縁組が成立した場合などは、その都度増減額の調整を申し立てることができる」と具体的な変更方法も説明。「養育費は法律だけでなく、気持ちの上でも子供にすくすく育ってもらいたいという願いが込められている。払わない親が増えるのは望ましくない」と改めて訴えた。
動画の最後で岡野さんは「養育費というのは本当に難しい問題を含んでますので、皆さん是非、しっかり学んでほしい」と呼びかけ、「この番組がためになったと思ったらチャンネル登録といいねボタンをぜひ押してください」と締めくくった。
