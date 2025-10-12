実家で「ギザ10」を帰省時に発見。未使用品なら“6000倍の価値”がつくケースも!? 価値がつく条件や高く売るコツも解説！

そもそも「ギザ10」ってなに？

ギザ10とは、昭和26年（1951年）～33年にかけて製造された、側面にギザギザの溝が彫られている10円硬貨の通称です。ただし、昭和31年は未発行のため、この年のギザ10は存在しません。

ギザギザは当時の最高額の硬貨に見られる加工で、偽装防止や識別のために施されていました。昭和30年に50円硬貨、昭和32年に100円硬貨が発行され、10円玉が最高額の硬貨ではなくなったため、ギザ10は昭和34年に廃止されました。

現在は500円硬貨にギザギザが彫られており、2021年11月に発行された新500円玉には世界初の一部だけ異なる形状のギザギザが彫られています。



「ギザ10」は未使用なら“6万円”の高値がつく!?

ギザ10は、未使用品であれば数万円の価値がつく可能性があります。実際、No.123入札誌「銀座」（株式会社銀座コインが主催するオークション）では、昭和28年発行の10円玉が6万7570円（手数料込み）で落札されました。

アメリカに本社を置く世界最大級のコインの第三者鑑定機関であるPCGSの評価では、このギザ10は70段階中の66という高評価を受けています。同評価のものは2025年現在、23枚しかありません。

レアケースではあるものの、額面の何千倍もの高値がつく可能性があるため、キレイなギザ10は保存することをおすすめします。



「ギザ10」に価値がつく条件や高く売るコツ

価値が高くなる条件として、未使用のほかに発行枚数が少ないことも挙げられます。造幣局の資料を基に、年代別に発行された10円玉の枚数を図表1にまとめました。

図表1

年代 発行枚数 昭和26年 1億106万8000枚 昭和27年 4億8663万2000枚 昭和28年 4億6630万枚 昭和29年 5億2090万枚 昭和30年 1億2310万枚 昭和31年 0枚 昭和32年 5000万枚 昭和33年 2500万枚

独立行政法人造幣局 年銘別貨幣製造枚数【令和6年銘】を基に筆者作成

このうち、昭和32年・33年のギザ10は、発行枚数が少ないため希少価値があります。昭和26年・27年のギザ10の中には描かれている鳳凰（ほうおう）が通常と異なるものもあるため、こちらも買取価格が高くなるかもしれません。

また、製造過程で刻印のズレや穴の位置の異常などの不具合が発生してそのまま流通してしまったエラーコインも、価値が高くなります。

ギザ10を高く売るためには、日光が当たらない湿気のない場所に保管したり、手袋を着用して触ったりするなどして保存状態を良好に保つことが重要です。ただし、洗浄や研磨をすると、かえってギザ10の歴史的価値を落とす恐れがあるため、自分で手入れしないようにしましょう。



まとめ

ギザ10は、昭和26年～33年にかけて製造された、側面にギザギザの溝が彫られている10円硬貨です。未使用品は価値が高くなりやすく、特に保存状態が良かったギザ10は約6万円の高値がついたケースもあります。

また、描かれている鳳凰が違うギザ10やエラーコインも価値が高くなる傾向です。高値がつきそうなギザ10を持っている人は、日光が当たらない湿気のない場所に保管し、触る際は手袋を着用して保存状態を良好に保ちましょう。



