社内公募や副業解禁、大規模なリスキリング投資など、個人のキャリアを支えるインフラは急速に整いつつあります。しかし現場では、「どうせ希望を出しても変わらない」という社員側の思い込みや、制度を単なる「自己責任」と突き放す会社との間で、深刻なギャップが生じているのが現状です。本記事では、難波猛氏の著書『ボスマネジメント「成果を出している人」が上司と話していること』（アスコム）より、日本企業が進めるキャ