2025（令和7）年9月、東京都で「第一子保育料無償化」が始まりました。子育て世帯にとって大きな前進となるこの制度ですが、手放しで喜ぶにはまだ課題も多いようで……。同制度の詳しい内容と無償化にともなう家計全体の影響について、具体的な事例をもとにみていきましょう。石川亜希子CFPが解説します。

東京都の「保育料無償化」ニュースにため息をつく49歳女性

東京都では、子育て支援の一環として、2025（令和7）年9月1日から「保育料等第一子無償化」制度が始まりました。これにより、年齢や所得にかかわらず、認可保育所などを利用するすべての世帯が対象となります。

［図表1］保育料等の第一子無償化について（都独自制度） 出所：東京都福祉局「保育料等の無償化について」

ニュースでこの制度を知ったAさん（49歳）は、思わずため息をつきました。

「なんて羨ましい……」

Aさんは、同い年の夫と大学生・高校生の2人の子どもを持つ4人家族。夫婦共働きで、世帯年収は約1,000万円です。

Aさんが出産した当時は、「待機児童」が深刻な社会問題となっており、出産直後から保育園探しに奔走せざるを得ない状況でした。入園申込書には、自宅から通える保育園を片っ端から記入したものです。ようやく入れた保育園は、最寄り駅から自宅とは反対方向にあり、雨の日の送迎は本当に大変な思いをしました。

当然ながら、当時は無償化などという制度はなく、2人の子どもをそれぞれ6年間通わせた結果、かかった保育料は総額500万円以上にのぼります。

「私たちが払った保育料はなんだったの……？」

いまの子育て世代に対して良い制度であることは間違いありませんが、Aさんは複雑な気持ちになりました。

「保育料等の第一子無償化」でなにが変わる？

遡ること6年前、2019（令和元）年10月、国による「幼児教育・保育の無償化」制度がスタートしました。これにより、3〜5歳児はすべての世帯で、0〜2歳児は住民税非課税世帯に限り、保育料が無償となりました。この制度ができた背景には、子育て世代の経済的負担を軽減に加え、同時に始まった消費税10％引き上げへの配慮があります。

この制度に加え、自治体によっては独自の支援制度を上乗せしている場合があり、今回の東京都の施策もこのうちのひとつです。

東京都では、今回の制度に先駆け、2023（令和5）年10月より、0〜2歳の第2子以降の保育料を無料にする制度をスタートさせています。これが9月からは、第1子も含め、所得や子どもの年齢にかかわらず、認可保育所等を利用するすべての世帯が無償化の対象となったのです。

これにより、世帯ごとに異なっていた負担が一律となり、「誰もが安心して子育てできる社会」に一歩近づいたといえます。

保育料無償化でも“ゆとりなし”の過酷な現実

しかし、うらやましいことばかりではありません。Aさんが子どもを保育園に通わせていた15年前と現在を比べると、暮らしにかかるあらゆるコストは確実に上がっています。

まず、物価を見てみましょう。最新の消費者物価指数（2020年基準）によれば、2025年8月分の総合指数は約112.1。一方、2010年当時は約94.6です。

この指数は、2020年の物価を100とした場合の相対的な数値を示しています。これをみると、2010年から2020年までの10年間より、2020年から2025年までの5年間のほうが上昇率が高く、近年より急激に物価が上がっているということがわかります。

個別の指数をみても、いずれも軒並み上昇しています。

［図表2］品目別消費者物価指数の比較（2010年／2025年） 出所：総務省「消費者物価指数」をもとに筆者作成

また、子育て世帯に大きな影響をおよぼしているのが住宅事情です。2025年8月、首都圏の新築分譲マンションの平均価格は1億325万円ですが、2010年当時の平均価格は約4,716万円。当時としても決して低くはない水準でしたが、15年のあいだに価格は2倍以上となり、いまでは「同じ広さ・同じ質」の住まいを手に入れることが難しくなっています。

つまり、たとえ保育料が無償となって「浮いたお金」ができたとしても、それだけで家庭に経済的なゆとりが生まれるわけではないのです。光熱費や食費、住居ローンに家賃、さらには教育費が、家計をじわじわ圧迫しています。

保育料無償化は子育て支援という観点としては大きな一歩ですが、あくまで支援策のひとつであるという認識が必要です。子育て世帯に限らず、すべての世帯を取り巻く「生活全体のコスト増」にも目を向けなければなりません。

「私のころは保育料が高かったし、制度も整ってなくて本当に苦労した。だけど、いまは物価も上がってるし、教育費だって昔よりずっとかかる。結局、どの世代も違う形で苦労しているのかもしれない……じゃあ、結局なにも変わらないのかな」

保育料無償化は“無意味”なのか？

もちろん、今回の「第一子からの無償化」は、子育て世帯にとって大きな前進です。

仮に月5万円の保育料がゼロになれば、出産や育児に対する経済的・心理的なハードルが下がって「子どもを持とう」と思う人が増えるかもしれません。少子化対策としても、一定の効果が期待できるでしょう。

また、これまでは「子どもを持つことは各家庭の選択であり、費用負担も自己責任」という考えが根強くありました。しかし、少子化が社会全体の課題となっているいま、支援制度の整備は「社会全体で子育てを支える」方向への転換を示しています。

孤立しがちな子育て世帯にとって、大きな希望につながるのではないでしょうか。

「子育ての壁」を取り払うために

ただし、子どもを持つという選択を支えるのは、保育料の問題だけではありません。住宅費や教育費、働き方、どの世代にもなにかしら「子育ての壁」があるでしょう。保育料無償化は、その壁を一部取り払ったにすぎません。

それでも、こうした一歩一歩の積み重ねが、子どもを育てたいと思える社会につながっていくはずです。制度の先に、本当にそんな社会があるのか――。

私たち1人ひとりがその未来どう描き、どう行動していくのか。それこそが、これからの大きな課題なのではないでしょうか。



石川 亜希子

CFP