Æü·Ð225ÀèÊª¡¡47620¡¡-1180¡¡¡Ê-2.41¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3174.0¡¡-88.0¡¡¡Ê-2.69¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ1180±ß°Â¤Î4Ëü7620±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü8540±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü8660±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ï4Ëü8750±ß¤ò¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤Ç¤¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤Á¹âÄ´À°¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤Î¤Û¤«¡¢Ã»´ü¶Ú¤Î¥·¥çー¥È¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ë¤È4Ëü8000±ß¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ëü8000±ß¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü8270±ßÊÕ¤ê¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¡¢°ì»þ4Ëü7530±ß¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬²¼Íî¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Á°Æü¤Ë¶¯¤¤¾å¾º¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤Ê¤É¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤ËÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·è»»É¾²Á¤«¤é¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983>¡ÎÅì¾Ú£Ð¡Ï¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÄ«Êý¤Î¾å¾º¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê4Ëü8610±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¤òÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ì¿´Íý¤ò¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÞÂ®¤Ë±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤Ë¤Ï¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤Î´¬¤Ìá¤·¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥çー¥È¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¤òÌÀ³Î¤Ë²¼Êü¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç°ì»þ4Ëü7390±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¡¢+1¦Ò¡Ê4Ëü7050±ß¡Ë¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢+1¦Ò¤È+2¦Ò¡Ê4Ëü8680±ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾¤òµ¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»Ô»á¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¿¶¤é¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤È¤â¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦Æ°¤¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£ÌÜÀèÅª¤Ë¤Ï+1¦Ò¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë4Ëü7000±ß¤ò¥Ü¥È¥à¤È¤·¤¿²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç4Ëü8000±ß¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢+2¦Ò¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤¬Æþ¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤ÏÁ°Æü¤Î¾å¾ºÊ¬¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹·Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹âÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤Î²¡¤·ÌÜÇã¤¤°ÕÍß¤Ï¶¯¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç15.00ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤Î¼å¤¤ÃÍÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î9³ä¶á¤¤ÌÃÊÁ¤¬²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ·¿Í¥°Ì¤Î¾õ¶·¤Ï·ÑÂ³¡£2021Ç¯6·î°ÊÍè¤Î15.00ÇÜ¤Ë¾è¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±Ç¯2·î¹âÃÍ¤Î15.68ÇÜ¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ç¤Î¥¹¥×¥ì¥Ã¥ÉÁÀ¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê12·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü6305Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü0098Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬5512Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬4971Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬3442Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3180Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬3046Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬2160Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬2082Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1949Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬3Ëü1235Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü9560Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬8462Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬6159Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4371Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬3615Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3043Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1997Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬1662Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹