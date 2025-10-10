ダウ平均は４日続落 材料難の中で利益確定売り＝米国株概況
NY株式9日（NY時間16:20）（日本時間05:20）
ダウ平均 46358.42（-243.36 -0.52%）
S＆P500 6735.11（-18.61 -0.28%）
ナスダック 23024.63（-18.75 -0.08%）
CME日経平均先物 48735（大証終比：-65 -0.13%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続落。本日はナスダックも下落している。ＩＴ・ハイテク株は、エヌビディア＜NVDA＞は上昇したものの、その他の銘柄には利益確定売りが出ていた。
前日の取引でＳ＆Ｐ５００は最高値を更新したものの、その後は方向感に欠ける展開となっている。Ｓ＆Ｐ５００は過去９営業日のうち８日で上昇。ＩＴ・ハイテク株もＡＩ相場への先行き不透明感は指摘されているものの、来週以降の決算を待ちたい雰囲気も強い。
米政府機関の閉鎖は９日目に入り、依然として出口が見えない状況。米経済指標の発表もなく、投資家は手掛かりを失う中、上値追いにも慎重になっている模様。一方、上値期待に変化はなく、下押す動きも限定的といった状況。
材料難の中、ポジション調整からの利益確定売りが出たようだ。
「先行きには楽観的な要素もあるが、短期的にはボラティリティの高まりがあってもおかしくはない。ボラティリティが高り、株価が調整すれば、待機資金が市場に戻ってくる可能性がある」とのコメントも聞かれる。
前日はＦＯＭＣ議事録が発表になったが、将来の利下げペースを巡って意見が分かれていたことが示されていた。労働市場の軟化は認めたものの、雇用の大幅減は観測されていないとし、利下げを急ぐ必要はなく、一部の委員からは据え置きの声も出ていたようだ。
市場からは利下げに慎重姿勢を示したとの見方も出ていたが、本日もＦＯＭＣ委員の発言が複数予定されており、注目される。
デルタ航空＜DAL＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の１株利益およびフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを上方修正した。レジャー客によるプレミアム座席への支出増加と法人の回復が要因。
フェラーリ＜RACE＞がＮＹ市場で大幅安。この日開催した投資家説明会を嫌気している模様。同社は中期計画の中で示した２０３０年見通しが市場の想定を下回り、保守的と見られている模様。２０３０年のＥＢＩＴ見通しが２７．５億ユーロ以上と予想を下回った。
産銅のフリーポート・マクモラン＜FCX＞が上昇。コモディティ市場で銅価格が上昇しており、同社株も連れ高となっている模様。中国勢が国慶節の大型連休から復帰し、買い戻しが入っているほか、供給懸念もあり銅価格は上昇。
会員制倉庫型スーパーのコストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に９月の既存店売上高を公表し、全体が前年比５．７％増と予想を上回ったことが好感されている。来店客数、客単価ともに増加したことが奏功。
ＭＰマテリアルズ＜MP＞やエナジー・フュエルズ＜UUUU＞などレアアース関連が上昇。今月の米中首脳会談を前に、中国がレアアースの輸出規制を拡大した。
金属コーティングのＡＺＺ＜AZZ＞が下落。前日引け後に６－８月期決算（第２四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。
バイオ医薬品のアポジー・セラピューティクス＜APGE＞が下落。公募増資計画を発表した。１株４１ドルで６９５万株を公募する。公募価格は前日終値に対して１３．２％低い水準。
リチウムのアルベマール＜ALB＞が上昇。アナリストが目標株価を従来の７０ドルから８５ドルに引き上げた。ただ、現行よりは低い水準。投資判断は「中立」を維持。
ダウ平均 46358.42（-243.36 -0.52%）
S＆P500 6735.11（-18.61 -0.28%）
ナスダック 23024.63（-18.75 -0.08%）
CME日経平均先物 48735（大証終比：-65 -0.13%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続落。本日はナスダックも下落している。ＩＴ・ハイテク株は、エヌビディア＜NVDA＞は上昇したものの、その他の銘柄には利益確定売りが出ていた。
前日の取引でＳ＆Ｐ５００は最高値を更新したものの、その後は方向感に欠ける展開となっている。Ｓ＆Ｐ５００は過去９営業日のうち８日で上昇。ＩＴ・ハイテク株もＡＩ相場への先行き不透明感は指摘されているものの、来週以降の決算を待ちたい雰囲気も強い。
米政府機関の閉鎖は９日目に入り、依然として出口が見えない状況。米経済指標の発表もなく、投資家は手掛かりを失う中、上値追いにも慎重になっている模様。一方、上値期待に変化はなく、下押す動きも限定的といった状況。
材料難の中、ポジション調整からの利益確定売りが出たようだ。
「先行きには楽観的な要素もあるが、短期的にはボラティリティの高まりがあってもおかしくはない。ボラティリティが高り、株価が調整すれば、待機資金が市場に戻ってくる可能性がある」とのコメントも聞かれる。
前日はＦＯＭＣ議事録が発表になったが、将来の利下げペースを巡って意見が分かれていたことが示されていた。労働市場の軟化は認めたものの、雇用の大幅減は観測されていないとし、利下げを急ぐ必要はなく、一部の委員からは据え置きの声も出ていたようだ。
市場からは利下げに慎重姿勢を示したとの見方も出ていたが、本日もＦＯＭＣ委員の発言が複数予定されており、注目される。
デルタ航空＜DAL＞が決算を受け上昇。１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスも公表し、通期の１株利益およびフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを上方修正した。レジャー客によるプレミアム座席への支出増加と法人の回復が要因。
フェラーリ＜RACE＞がＮＹ市場で大幅安。この日開催した投資家説明会を嫌気している模様。同社は中期計画の中で示した２０３０年見通しが市場の想定を下回り、保守的と見られている模様。２０３０年のＥＢＩＴ見通しが２７．５億ユーロ以上と予想を下回った。
産銅のフリーポート・マクモラン＜FCX＞が上昇。コモディティ市場で銅価格が上昇しており、同社株も連れ高となっている模様。中国勢が国慶節の大型連休から復帰し、買い戻しが入っているほか、供給懸念もあり銅価格は上昇。
会員制倉庫型スーパーのコストコ＜COST＞が上昇。前日引け後に９月の既存店売上高を公表し、全体が前年比５．７％増と予想を上回ったことが好感されている。来店客数、客単価ともに増加したことが奏功。
ＭＰマテリアルズ＜MP＞やエナジー・フュエルズ＜UUUU＞などレアアース関連が上昇。今月の米中首脳会談を前に、中国がレアアースの輸出規制を拡大した。
金属コーティングのＡＺＺ＜AZZ＞が下落。前日引け後に６－８月期決算（第２四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。
バイオ医薬品のアポジー・セラピューティクス＜APGE＞が下落。公募増資計画を発表した。１株４１ドルで６９５万株を公募する。公募価格は前日終値に対して１３．２％低い水準。
リチウムのアルベマール＜ALB＞が上昇。アナリストが目標株価を従来の７０ドルから８５ドルに引き上げた。ただ、現行よりは低い水準。投資判断は「中立」を維持。