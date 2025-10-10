¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ SPY¡ßFAMILY -Thanks for being you.-¡×ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ªA¾Þ¤Ï¡Ö¥¢ー¥Ë¥ã¡õ¥Ü¥ó¥É ¥½¥Õ¥ÓÃù¶âÈ¢¡×
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ SPY¡ßFAMILY -Thanks for being you.-¡×¤ò10·î10Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó750±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£A¾Þ¤Ï¡¢Ìó18cm¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¢ー¥Ë¥ã¡õ¥Ü¥ó¥É ¥½¥Õ¥ÓÃù¶âÈ¢¡×¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£B¾Þ¤Ï¡¢¸ª³Ý¤±¤Ë¤â¡¢¼ê»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¡Ö2WAY¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Á´2¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò´°¿©¤¹¤ì¤Ð¡¢ËþÊ¢´é¤Î¥Ü¥ó¥É¤È¥¢ー¥Ë¥ã¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥É¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê¡×¡¢¼è¤Ã¼ê¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤È¾è¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥É¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥É¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢Ìó23cm¤Î¥¢ー¥Ë¥ã¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ SPY¡ßFAMILY¡×»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ SPY¡ßFAMILY -Thanks for being you.-¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú³ÆÅù¾Þ°ìÍ÷¡Û
A¾Þ¡§¥¢ー¥Ë¥ã¡õ¥Ü¥ó¥É ¥½¥Õ¥ÓÃù¶âÈ¢
B¾Þ¡§2WAY¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
C¾Þ¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
D¾Þ¡§¥Ü¥ó¥É¤Î¤É¤ó¤Ö¤ê
E¾Þ¡§¥Ü¥ó¥É¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
F¾Þ¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È
G¾Þ¡§¥é¥Ðー¥³ー¥¹¥¿ー
H¾Þ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§Charmygrade ¥¢ー¥Ë¥ã
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ Charmygrade ¥¢ー¥Ë¥ã
´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü～2026Ç¯1·îËöÆü
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á´1¼ïÎà¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
(C)±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£