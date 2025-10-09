数万件のレビューが証明！「Amazon プライム感謝祭」で爆売れした神アイテム集
今回はプライムデーで爆売れしている大ヒット商品の中から、レビューが★4以上の名品をご紹介。日々の生活の満足度が変わりますよ。
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 18,100円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」
最大50時間の長時間再生。ノイキャン機能付きワイヤレスヘッドホン
Anker Soundcore Life Q30【第2世代】(Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック
8,990円 → 6,990円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プラズマクラスター7000搭載。シャープの空気清浄機
シャープ 空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,800円 → 19,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパ最強のミドルレンジスマホ「Xiaomi POCO X7 Pro」
Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
49,980円 → 45,470円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,240円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機
Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 【自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止/薄型】
29,990円 → 24,990円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
本格コーヒーが自宅で楽しめる「デロンギ（De'Longhi）」の全自動コーヒーメーカー
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
69,800円 → 58,800円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
カードサイズで携帯に便利。Philipsのモバイルバッテリー
タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」
CMでおなじみ「取っ手のとれる」ティファール鍋セット
【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ フレーズグレー」 こびりつきにくさ長持ち グレー L16199
12,000円 → 9,139円（24%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
洗っても型崩れしにくい強さと耐久性。Hanes「ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ」
[Hanes] ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ ロンT 長袖 1枚組 Beefy-T 綿100% 肉厚生地 無地H5186メンズ
2,860円 → 1,980円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
綿の風合いを活かしたソフトな肌触り。ChampionのロングTシャツ
[Champion] ロングTシャツ 吸汗速乾 長袖 丸首 クルーネックロングスリーブTシャツ CM4HQ202 メンズ
2,300円 → 1,426円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
綿100%でやさしい着心地。抗菌防臭の半袖インナーシャツ 2枚組
GUNZE(グンゼ) インナーシャツやわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 半袖丸首 2枚組 SV61142メンズ
1,320円 → 800円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
3,590円 → 3,033円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)
2,420円 → 1,694円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのココア風味
SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ココア風味 200ml×24本 明治 ミルクプロテイン
3,562円 → 3,059円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSの「チョコレート風味」
REYS レイズ 粉末 ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (チョコレート風味)
3,980円 → 3,582円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
災害時の備蓄用にもおすすめ。「日清食品 カップヌードル」
摩擦レスの弾力オイルで優れたメイク落ち。アテニアのクレンジングオイル
アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175mL (毛穴/乾燥/角質) クレンジング メイク落とし (クレンジングオイル/ダブル洗顔不要) リフレシングシトラスの香り / 約2か月分 レギュラーボトル
1,980円 → 1,683円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ビタミン11種類を配合。AMBiQUEの後味すっきり「ヨーグルト風味」
アンビーク オールインワン プロテイン ホエイ ヨーグルト風味 ビタミン11種配合 ミネラル4種配合 国産 1kg (ヨーグルト, 1kg×1個)
4,576円 → 4,080円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック
3,300円 → 1,530円（54%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N
2,970円 → 2,079円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,079円 → 1,650円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【新モデル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 大容量 カームナイトリペア
6,600円 → 4,750円（28%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
