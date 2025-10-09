数万件のレビューが証明！「Amazon プライム感謝祭」で爆売れした神アイテム集
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が2025年10月10日（金）まで開催中です。

今回はプライムデーで爆売れしている大ヒット商品の中から、レビューが★4以上の名品をご紹介。日々の生活の満足度が変わりますよ。

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

21,800円 → 18,100円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 10,740円（28%オフ）

最大50時間の長時間再生。ノイキャン機能付きワイヤレスヘッドホン


Soundcore

Anker Soundcore Life Q30【第2世代】(Bluetooth5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【ウルトラノイズキャンセリング/外音取り込みモード/NFC・Bluetooth対応/ハイレゾ対応(AUX接続時) / 最大50時間音楽再生 / マイク内蔵/専用アプリ対応】ブラック

8,990円 → 6,990円（22%オフ）

プラズマクラスター7000搭載。シャープの空気清浄機


シャープ(SHARP)

シャープ 空気清浄機 KC-S50-W プラズマクラスター 7000 加湿 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,800円 → 19,800円（20%オフ）

コスパ最強のミドルレンジスマホ「Xiaomi POCO X7 Pro」


xiaomi(シャオミ)

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック

49,980円 → 45,470円（9%オフ）

フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)

1,790円 → 1,240円（31%オフ）

コンパクトながらも人気機能をぎゅっと集めたロボット掃除機


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Auto-Empty C10 (ロボット掃除機) 【自動ゴミ収集ステーション/伸縮サイドブラシ/毛絡み除去システム/レーザーマッピング/アプリ操作/落下防止/薄型】

29,990円 → 24,990円（17%オフ）

本格コーヒーが自宅で楽しめる「デロンギ（De'Longhi）」の全自動コーヒーメーカー


De'Longhi(デロンギ)

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証

69,800円 → 58,800円（16%オフ）

カードサイズで携帯に便利。Philipsのモバイルバッテリー


PHILIPS

Philips (フィリップス) モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 小型 携帯充電器 Lightning type-c ケーブル内蔵 22.5W タイプc ライトニング 4台同時充電 スマホ 持ち運び iPhone 16 / 15 Android iPad 各種機器対応 PSE認証済 ホワイト DLP5713CW

3,980円 → 3,112円（22%オフ）

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

9,980円 → 7,880円（21%オフ）

CMでおなじみ「取っ手のとれる」ティファール鍋セット


ティファール(T-fal)

【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 9点セット ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ フレーズグレー」 こびりつきにくさ長持ち グレー L16199

12,000円 → 9,139円（24%オフ）

洗っても型崩れしにくい強さと耐久性。Hanes「ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ」


Hanes

[Hanes] ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ ロンT 長袖 1枚組 Beefy-T 綿100% 肉厚生地 無地H5186メンズ

2,860円 → 1,980円（31%オフ）

綿の風合いを活かしたソフトな肌触り。ChampionのロングTシャツ


Champion

[Champion] ロングTシャツ 吸汗速乾 長袖 丸首 クルーネックロングスリーブTシャツ CM4HQ202 メンズ

2,300円 → 1,426円（38%オフ）

綿100%でやさしい着心地。抗菌防臭の半袖インナーシャツ 2枚組


GUNZE

GUNZE(グンゼ) インナーシャツやわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 半袖丸首 2枚組 SV61142メンズ

1,320円 → 800円（39%オフ）

ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

3,590円 → 3,033円（16%オフ）

ベストコスメ106冠受賞。VT Cosmeticsのフェイスマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク)

2,420円 → 1,694円（30%オフ）

手軽に飲めて美味しい。ドリンクタイプのココア風味


SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN

SAVAS(ザバス) MILK PROTEIN 脂肪0 ココア風味 200ml×24本 明治 ミルクプロテイン

3,562円 → 3,059円（14%オフ）

「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSの「チョコレート風味」


REYS

REYS レイズ 粉末 ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (チョコレート風味)

3,980円 → 3,582円（10%オフ）

災害時の備蓄用にもおすすめ。「日清食品 カップヌードル」


Cup Noodles

カップヌードル レギュラー 日清食品 カップ麺 78g×20個

5,980円 → 3,168円（38%オフ）

摩擦レスの弾力オイルで優れたメイク落ち。アテニアのクレンジングオイル


Attenir

アテニア (Attenir) スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ 175mL (毛穴/乾燥/角質) クレンジング メイク落とし (クレンジングオイル/ダブル洗顔不要) リフレシングシトラスの香り / 約2か月分 レギュラーボトル

1,980円 → 1,683円（15%オフ）

ビタミン11種類を配合。AMBiQUEの後味すっきり「ヨーグルト風味」


AMBiQUE

アンビーク オールインワン プロテイン ホエイ ヨーグルト風味 ビタミン11種配合 ミネラル4種配合 国産 1kg (ヨーグルト, 1kg×1個)

4,576円 → 4,080円（11%オフ）

その他のセール商品


 CASIO(カシオ)

[カシオ] 腕時計 スタンダード 【国内正規品】F-108WHC-1AJF ブラック

3,300円 → 1,530円（54%オフ）

TIRTIR

[TIRTIR] Mask fit Cushion [ティルティル] マスクフィットクッション 本体 18g RED CUSHION 21N

2,970円 → 2,079円（30%オフ）

バブ

バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]

2,079円 → 1,650円（21%オフ）

YOLU(ヨル)

【新モデル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 大容量 カームナイトリペア

6,600円 → 4,750円（28%オフ）

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります