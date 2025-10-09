【折原 みと】水道代請求28万円！？ 一戸建てに暮らす60代おひとりさま漫画家に起きた”まさかの事件”
電気代やガス代に続いて、じわじわと上がってきている水道料金。自治体によっては、20〜30％の値上げが予定されているところも多い。そんな中、「どう考えても、こんな額になるはずがない」と、目を疑うような請求書が届いたのが、漫画家・小説家の折原みとさんだ。
30代で購入した逗子の一軒家で暮らす折原さんが直面したのは、単なる高額請求にとどまらない、厄介な“水道トラブル”。連載「折原みとの『60代おひとりさまの本音』」第4回では、60代バツなしおひとりさまの折原さんが、自宅で起きた“まさかの事件”を赤裸々に語る。決して他人事ではない、リアルな体験談をお伝えする。
水道料金、衝撃の請求額
その「事件」が起こったのは、今年の初めのことだった。
1月末のある日、郵便受けにペラリと1枚、紙が入っているのに気がついた。
何気なく取り出して目を通すと、水道局からのお知らせのようだ。
が、そこに記されていた「上下水道料金」を見た途端、思わず、「はああ！？」と、変な声が出てしまった。
青いボールペンで記されていた料金は、なんと
28万5128円！！！！
は？
これ、桁を間違えてませんか？
我が家の通常の水道料金は、2ヵ月で8000円程度だ。
どう考えても書き間違いだよね？
それとも、新手の詐欺！？
とても信じられるものではなかったが、さりとて無視するのも心配なので、水道局に問い合わせてみると、すぐさま担当の人が来てくれた。
そして、水道メーターを調べた結果、判明した「衝撃の事実」とは……！？
水道代28万円の原因は…
「多分、地下で水道管から漏水してますね。小学校のプール一杯分くらいの水が漏れてますよ」
ぷ……プールいっぱいぶん！？
水道局の人の言葉に、腰が抜けそうになった。
うっかり見落としていたのだが、お知らせの紙がポストに投函されたのは、一週間ほど前らしい。
後からわかったことだが、検診のメーターの値が異常に高いので、水道局は、何度も家に電話をくれていたそうだ。
しかし、残念ながら、私は家の固定電話には基本的に出ないことにしている。
間違い電話か、詐欺かセールス電話しかかかってこないからだ。
そのため、水道料金28万円超のお知らせが来た時点からは、既に1週間以上が過ぎていた。
ということは、さらに料金は恐ろしいことに……？
慌てて水道修理サービスを呼んだところ、1階の洗面所のあたりで音がするので、その下あたりで漏水しているのではないかという。
でも、漏水箇所は床下なので、専門の職人を手配しなければならず、詳しい調査と修理ができるのは1週間後とのこと。
えっ？
1週間も、地下の水道管から水が出っぱなしということ！？
それって、大丈夫なんだろうか？
既にプール一杯分の水が地下に漏れているというのに、これ以上水漏れしたら、地盤が緩んだりするんじゃないの……？
ちょうどその頃、埼玉県八潮市で、下水道管の破損に伴う大規模な道路陥没事故が起こり、世間を騒がせていた。
覚えていらっしゃるだろうか？
道路に開いた穴にトラックが転落し、下水道管に流されてしまったという、痛ましい事故。
八潮市の周辺地域では、しばらくの間、公共下水道の使用制限が行われるなどして、大きなニュースになっていた。
うちの場合、破損しているのは上水道管だが、八潮市の事故は、他人事とは思えない。
このまま水道管から水が出続けたら、ひょっとして家が傾くことだってあるかも……！？
そう考えたら、水道工事の人が来てくれるまでの1週間、呑気に構えてはいられない。
応急の対策として、とりあえず、水道の元栓を閉めることにした。
「プチ断水生活」スタート
とはいえ、1週間の断水生活は辛すぎる。
そこで、1日に1時間だけ、元栓を開けて水道を使うことにした。
ようするに、「プチ断水生活」だ。
水が使えるのは、夜7時からの1時間ほど。
その間に、鍋やペットボトルに水を貯め、翌日の炊事に使う。
洗濯や洗い物なども、この時間にまとめてやる。
同時に、浴槽にお湯を張って入浴……というスケジュール。
我が家はウォーターサーバーを使っているので、飲み水やお茶を淹れるお湯には困らない。
入浴後の浴槽のお湯は、抜かずに貯めておいて、トイレを流すために使った。
実は、その「事件」から数ヵ月前、私は「防災士」の資格を取っていた。
防災士というのは、「特定非営利活動法人日本防災士機構」による民間資格で、防災や減災に関する意識や知識、技能を有していると認められた者のこと。
様々な場で、社会の防災力向上のための活動が期待されている。
奇しくも、この状況は、災害時の「予行練習」に持ってこい！
そう思うと、俄然やる気が出てきた。
断水で見えた生活のリアル
1日1時間は水が使えるとはいえ、断水生活を実体験してみると、わかったことがたくさんある。
私たちは、普段の生活の中で、飲み水以外にも、かなりの水を必要としているのだ。
手を洗う、顔を洗う、掃除や炊事をする、入浴や、トイレを流すための水。
飲料水以外にも、2リットルのペットボトルに水道水を入れて、たくさん備蓄しておくことが必要だと思った。
飲み水じゃないので、消費期限も気にしなくていいし、ベランダとかに置いておいてもオーケーだ。
そして、何よりも重要だと思ったのは、お風呂のお湯は、絶対に溜めておいたほうがいいということ。
お湯を入れっぱなしにしておくと、浴槽がヌルヌルになるから嫌……という方もいらっしゃるかもしれないが、お風呂の残り湯は、断水時には「宝物」だ。
災害時の大きな心配のひとつは「トイレ」だが、「小」ならば、水で充分流すことができる。
その際、トイレットペーパーが詰まる恐れがあるので、紙は流さないこと。
使用したペーパーは、専用のゴミ箱を用意して、そこに溜めておけばいい。
「大きいほう」は、詰まると大変なことになるので、凝固剤と簡易トイレ用袋などを利用して処理しよう。
それでも、「小」が流せるだけでだいぶ助かる。
浴槽の水は、家族3人だとしても、4〜5日は持つのではないだろうか。
やはり、何でも実際にやってみないとわからないもの。
「転んでも、タダでは起きない」とはこのことだ。
おかげで、防災士としていい訓練ができた……と、ポジティブシンキングで過ごすこと、1週間。
「プチ断水生活」にもすっかり慣れてきた頃、水道工事の人がやってきた。
これで、やっと水道管を修理してもらえる……！！
だが、ホッとしたのも束の間。
私は、想像もしていなかった、厳しい「現実」を突きつけられることになった。
水道管全取り替え！？迫られる決断
詳しい調査の結果、やはり、水道管の漏水箇所は、1階の洗面所の下らしい。
しかし、床下にはコンクリートが打ってあるため、水道管の破損箇所を直すためには、洗面台を外して、フローリングの床も剥がし、さらに、床下のコンクリートを壊すという大工事になってしまう。
洗面台も取り替えなくてはならなくなるので、工事費の見積もりは、ざっと80万円！！
それだけの工事をしても、万が一、破損箇所がそこではなかった場合は、また別の場所の床を壊さなければならない。
だったら、いっそ今使っている水道管は止水栓から止めてしまって、新しい水道管を引き直すという方法もある、というのだ。
今回の漏水が水道管の経年劣化によるものだとしたら、将来的にも全取り替えのほうが安心。
しかし、その場合の見積もりは、なんと200万円近くになる！！
ひ〜〜〜〜！！（白目）
痛い！ その出費は痛すぎる！！
とはいえ、水道なしでは生活できないのだから仕方ない。
洗面台と床をぶち壊す部分工事で80万か、はたまた、水道管を丸ごと引き直しで200万か？
悩んだ結果、将来のリスクをなくすために、思い切って200万円コースを選択することに……！！
だが、それだけの大工事となると、職人さんのスケジュールを抑えるのも大変だ。
工事に取り掛かれるのは、早くて、2週間以上後……と言われて、またまたショック！！
マ……マジか。
想定外の大出費の上、あと2週間以上、プチ断水生活が続くのかと思って、さすがに涙目。
それでも、何とか気を取り直し、この難局を乗り越えようと決意した私だったのだが……。
その矢先、さらなる非常事態が勃発した！
なんと、突然、お風呂のお湯が出なくなったのだ！！
ちょ……待って。冗談でしょ？
まさか、このタイミングで給湯器まで壊れたら、さすがに詰む！！
次々に押し寄せる、試練の波状攻撃。
60代おひとりさま、大ピンチ！！
◇後編「「老朽化した水道管」が…プール一杯分の水漏れで水道料金28万、60代おひとりさま漫画家が修理をしてわかったこと」では、さらなる悲劇が……！ この「事件」がどう解決していったのかをお伝えします。