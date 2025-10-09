【折原 みと】水道代請求28万円！？ 一戸建てに暮らす60代おひとりさま漫画家に起きた”まさかの事件”

電気代やガス代に続いて、じわじわと上がってきている水道料金。自治体によっては、20〜30％の値上げが予定されているところも多い。そんな中、「どう考えても、こんな額になるはずがない」と、目を疑うような請求書が届いたのが、漫画家・小説家の折原みとさんだ。

30代で購入した逗子の一軒家で暮らす折原さんが直面したのは、単なる高額請求にとどまらない、厄介な“水道トラブル”。連載「折原みとの『60代おひとりさまの本音』」第4回では、60代バツなしおひとりさまの折原さんが、自宅で起きた“まさかの事件”を赤裸々に語る。決して他人事ではない、リアルな体験談をお伝えする。

その「事件」が起こったのは、今年の初めのことだった。

1月末のある日、郵便受けにペラリと1枚、紙が入っているのに気がついた。

何気なく取り出して目を通すと、水道局からのお知らせのようだ。

が、そこに記されていた「上下水道料金」を見た途端、思わず、「はああ！？」と、変な声が出てしまった。

青いボールペンで記されていた料金は、なんと

28万5128円！！！！

は？

これ、桁を間違えてませんか？

我が家の通常の水道料金は、2ヵ月で8000円程度だ。

どう考えても書き間違いだよね？

それとも、新手の詐欺！？

とても信じられるものではなかったが、さりとて無視するのも心配なので、水道局に問い合わせてみると、すぐさま担当の人が来てくれた。

そして、水道メーターを調べた結果、判明した「衝撃の事実」とは……！？

水道代28万円の原因は…

「多分、地下で水道管から漏水してますね。小学校のプール一杯分くらいの水が漏れてますよ」

ぷ……プールいっぱいぶん！？

水道局の人の言葉に、腰が抜けそうになった。

うっかり見落としていたのだが、お知らせの紙がポストに投函されたのは、一週間ほど前らしい。

後からわかったことだが、検診のメーターの値が異常に高いので、水道局は、何度も家に電話をくれていたそうだ。

しかし、残念ながら、私は家の固定電話には基本的に出ないことにしている。

間違い電話か、詐欺かセールス電話しかかかってこないからだ。

そのため、水道料金28万円超のお知らせが来た時点からは、既に1週間以上が過ぎていた。

ということは、さらに料金は恐ろしいことに……？

慌てて水道修理サービスを呼んだところ、1階の洗面所のあたりで音がするので、その下あたりで漏水しているのではないかという。

でも、漏水箇所は床下なので、専門の職人を手配しなければならず、詳しい調査と修理ができるのは1週間後とのこと。

えっ？

1週間も、地下の水道管から水が出っぱなしということ！？

それって、大丈夫なんだろうか？

既にプール一杯分の水が地下に漏れているというのに、これ以上水漏れしたら、地盤が緩んだりするんじゃないの……？

ちょうどその頃、埼玉県八潮市で、下水道管の破損に伴う大規模な道路陥没事故が起こり、世間を騒がせていた。

覚えていらっしゃるだろうか？

道路に開いた穴にトラックが転落し、下水道管に流されてしまったという、痛ましい事故。

八潮市の周辺地域では、しばらくの間、公共下水道の使用制限が行われるなどして、大きなニュースになっていた。

うちの場合、破損しているのは上水道管だが、八潮市の事故は、他人事とは思えない。

このまま水道管から水が出続けたら、ひょっとして家が傾くことだってあるかも……！？

そう考えたら、水道工事の人が来てくれるまでの1週間、呑気に構えてはいられない。

応急の対策として、とりあえず、水道の元栓を閉めることにした。

「プチ断水生活」スタート

とはいえ、1週間の断水生活は辛すぎる。

そこで、1日に1時間だけ、元栓を開けて水道を使うことにした。

ようするに、「プチ断水生活」だ。

水が使えるのは、夜7時からの1時間ほど。

その間に、鍋やペットボトルに水を貯め、翌日の炊事に使う。

洗濯や洗い物なども、この時間にまとめてやる。

同時に、浴槽にお湯を張って入浴……というスケジュール。

我が家はウォーターサーバーを使っているので、飲み水やお茶を淹れるお湯には困らない。

入浴後の浴槽のお湯は、抜かずに貯めておいて、トイレを流すために使った。

実は、その「事件」から数ヵ月前、私は「防災士」の資格を取っていた。

防災士というのは、「特定非営利活動法人日本防災士機構」による民間資格で、防災や減災に関する意識や知識、技能を有していると認められた者のこと。

様々な場で、社会の防災力向上のための活動が期待されている。

奇しくも、この状況は、災害時の「予行練習」に持ってこい！

そう思うと、俄然やる気が出てきた。

断水で見えた生活のリアル

1日1時間は水が使えるとはいえ、断水生活を実体験してみると、わかったことがたくさんある。

私たちは、普段の生活の中で、飲み水以外にも、かなりの水を必要としているのだ。

手を洗う、顔を洗う、掃除や炊事をする、入浴や、トイレを流すための水。

飲料水以外にも、2リットルのペットボトルに水道水を入れて、たくさん備蓄しておくことが必要だと思った。

飲み水じゃないので、消費期限も気にしなくていいし、ベランダとかに置いておいてもオーケーだ。

そして、何よりも重要だと思ったのは、お風呂のお湯は、絶対に溜めておいたほうがいいということ。

お湯を入れっぱなしにしておくと、浴槽がヌルヌルになるから嫌……という方もいらっしゃるかもしれないが、お風呂の残り湯は、断水時には「宝物」だ。

災害時の大きな心配のひとつは「トイレ」だが、「小」ならば、水で充分流すことができる。

その際、トイレットペーパーが詰まる恐れがあるので、紙は流さないこと。

使用したペーパーは、専用のゴミ箱を用意して、そこに溜めておけばいい。

「大きいほう」は、詰まると大変なことになるので、凝固剤と簡易トイレ用袋などを利用して処理しよう。

それでも、「小」が流せるだけでだいぶ助かる。

浴槽の水は、家族3人だとしても、4〜5日は持つのではないだろうか。

やはり、何でも実際にやってみないとわからないもの。

「転んでも、タダでは起きない」とはこのことだ。

おかげで、防災士としていい訓練ができた……と、ポジティブシンキングで過ごすこと、1週間。

「プチ断水生活」にもすっかり慣れてきた頃、水道工事の人がやってきた。

これで、やっと水道管を修理してもらえる……！！

だが、ホッとしたのも束の間。

私は、想像もしていなかった、厳しい「現実」を突きつけられることになった。

水道管全取り替え！？迫られる決断

詳しい調査の結果、やはり、水道管の漏水箇所は、1階の洗面所の下らしい。

しかし、床下にはコンクリートが打ってあるため、水道管の破損箇所を直すためには、洗面台を外して、フローリングの床も剥がし、さらに、床下のコンクリートを壊すという大工事になってしまう。

洗面台も取り替えなくてはならなくなるので、工事費の見積もりは、ざっと80万円！！

それだけの工事をしても、万が一、破損箇所がそこではなかった場合は、また別の場所の床を壊さなければならない。

だったら、いっそ今使っている水道管は止水栓から止めてしまって、新しい水道管を引き直すという方法もある、というのだ。

今回の漏水が水道管の経年劣化によるものだとしたら、将来的にも全取り替えのほうが安心。

しかし、その場合の見積もりは、なんと200万円近くになる！！

ひ〜〜〜〜！！（白目）

痛い！ その出費は痛すぎる！！

とはいえ、水道なしでは生活できないのだから仕方ない。

洗面台と床をぶち壊す部分工事で80万か、はたまた、水道管を丸ごと引き直しで200万か？

悩んだ結果、将来のリスクをなくすために、思い切って200万円コースを選択することに……！！

だが、それだけの大工事となると、職人さんのスケジュールを抑えるのも大変だ。

工事に取り掛かれるのは、早くて、2週間以上後……と言われて、またまたショック！！

マ……マジか。

想定外の大出費の上、あと2週間以上、プチ断水生活が続くのかと思って、さすがに涙目。

それでも、何とか気を取り直し、この難局を乗り越えようと決意した私だったのだが……。

その矢先、さらなる非常事態が勃発した！

なんと、突然、お風呂のお湯が出なくなったのだ！！

ちょ……待って。冗談でしょ？

まさか、このタイミングで給湯器まで壊れたら、さすがに詰む！！

次々に押し寄せる、試練の波状攻撃。

60代おひとりさま、大ピンチ！！

