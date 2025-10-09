先日、スキマバイトサービス「タイミー」（株式会社タイミー）の提供するアプリを閲覧していたmoja（@moja99758134）さん。



【写真】「タイミー」に掲載された求人内容

その際に発見した、驚くような内容と条件の「求人」の画面写真をX（旧Twitter）に投稿した。



「タイミーにアルファード持ち込みのお仕事があるとのことで試しに見てみた！



・6時半〜16時半（休憩4時間）



・アルファードで客を空港へ送迎



・ガソリン代、保険自己負担



・勤務地麻布十番



・報酬1万円



いやいや、アルファードを6時間レンタカーしたら1.9万円が相場だからw そしてガソリン自己負担！」



＜mojaさんのXの投稿より＞



リスク付き求人に驚きの声が殺到

道路運送法第７８条の規定により、自家用自動車（白ナンバー）は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の許可又は登録を受けるべきことが定められている。



そのため、mojaさんの投稿を見た人たちからは、「完全に『白タク』ですね」といった声が殺到した。



「民泊の外国人客の送迎やんけ」

「大陸系インバウンド向け白タク逮捕リスク付き」

「やりたい放題ジャパンやなw 」

「違法な求人なので行政指導が必要ですね」



mojaさんに今回の求人を見た印象について聞いたところ、「明らかに白タクであり、またアルファード持ち込みであれば通常5万くらいもらえる仕事内容なのに1万円はひどいですね…」と、回答。



株式会社タイミー広報部にこちらの求人について取材を行ったところ、すでに事業者には確認をとっているという。



「当社では安心してご利用いただけるように、継続的に安全対策の強化を行なっております。当該求人については、当社から事業者様に確認をとり、運賃や送迎の対価は発生せず、無償での送迎であるとの説明を受けたため、全件受理義務の観点も踏まえ、求人掲載をしています」（株式会社タイミー広報部）



「報酬ゼロ」の求人も

つまり当該求人は、「無償」の送迎車であり、道路運送法における許可又は登録を要しない運送であるため、「白タク」には該当しないのだという。



だが、ユーザー（ワーカー）にとっては、必要経費の「ガソリン代」や事故時の賠償も自身の任意保険で支払うという、かなりハイリスクな求人であることに変わりはない。



応募の際は、仕事内容や条件について、十分な確認と慎重な判断が必要だ。



なお、株式会社タイミー広報部からは、「アプリ内の通報機能で簡単に通報いただくことができますので、不安を感じることなどございましたら、お気軽に弊社に通報ください」との回答があった。



「当社では、皆様に安心安全にご利用いただくために、巧妙化していく手口よりも一歩二歩進んで継続的に安全対策を強化していき、当社サービスを悪用されない徹底した仕組みをつくり、当社サービス上やSW業界から悪意を持った方を排除していきます。2024年12月に発表させていただいた内容については、弊社サイトに掲載されている『タイミーのサービス不正利用防止に向けた新たな取り組みについて』をご参照ください」（株式会社タイミー広報部）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）