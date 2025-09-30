短時間、単発の就労を指す「スポットワーク」（スキマバイト）と呼ばれる働き方があります。スマホの雇用仲介アプリを通じて手軽にスキマバイトへの応募が可能で、就業者はアプリで雇い主と直接、労働契約を締結するのが特徴です。一方、働き手を募集した企業が直前に仕事をキャンセルする、いわゆる「企業側キャンセル」が問題となっています。実際に、ある飲食店経営者が「スキマバイトの就業者が始業時間ギリギリに出勤して