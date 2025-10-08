各地で熱戦が繰り広げられている大リーグのポストシーズン。大谷翔平（31）が所属するドジャースはナ・リーグの地区シリーズを戦い、強敵・フィリーズ相手に負けなしの2連勝としている（現地時間10月6日現在）。スポーツ紙記者が語る。

【写真】大谷の白ポルシェで出かける真美子さん。大谷が球場に訪れた「日替わりポルシェ」

「大リーグのポストシーズンは選手たちがチームを背負って戦うため、伝統的に大きく盛り上がります。同時にサポーターとして大きな注目を集めるのが、選手の妻や恋人たちです。

大リーグの選手の多くは妻をはじめとする家族をオープンにして、チーム一丸となって戦う傾向にある。ドジャースの奥様会の結束は強く、公式インスタグラムはアウェーの試合でも連日更新されています」

当然、ドジャースの顔である大谷の妻・真美子さんにも注目が集まる。9月30日、10月1日（現地時間、以下同）に本拠地・ドジャースタジアムで行われた対レッズ戦では、試合前の集合写真に登場し、「（7月に開催された）オールスターゲーム以来の真美子さん！」などとSNS上では話題になった。

しかし、地区シリーズ進出を決めた1日の試合後、グラウンド上で撮影された妻、子供たちが集う"お祝い写真"に、大谷と真美子さんの姿はなかった。前出・スポーツ紙記者の話。

「大谷は試合後、クラブハウスでのシャンパンファイトには参加していましたが、その後はすぐにシャワーを浴び、周囲も驚く"早業"ですぐに帰宅しました。選手たちがグラウンド上で記念撮影をしているときには、大谷はすでに帰路についていたのです。

実はこの日、真美子さんは娘を連れて観戦に来ていたそうなんです。シーズン中もベビーカーを押してスタジアムに訪れる姿がよく見られていましたが、まだ生まれたばかりの0歳ですから、試合後は大谷もすぐに妻子と合流したかったのでしょうね。愛娘を抱いてグラウンドに入ると過度に注目を集めてしまうことも、大谷は心配していたのかもしれません」

"お披露目"はあるのか

今年の4月に誕生した大谷の長女だが、"お披露目"はまだだ。名前は非公表で、「チームメイトも一部にしか名前を教えていない」（前出・スポーツ紙記者）という。一方で前述の通り、大リーガーは子供や妻など家族をオープンにすることが一般的だ。球団側もファミリーイベントなどに寛容で、そうした環境整備も充実している。

在米ジャーナリストが解説する。

「例えば大谷と同世代のカブス・鈴木誠也選手（31）は9月30日の試合後、会見に長男の大翔（ひろと）くんを連れて登場。『子供に夢を見させるっていうのも親としての仕事なので、すごくいい環境だと思っています』などと語り、大翔くんに発言をうながすなど、すっかり"メジャー流"になりました。

大谷選手も真美子さんと相談しながら、長女をお披露目するタイミングを見計らっているはずです」

2年連続の世界一に向け、大谷一家の戦いは続く。