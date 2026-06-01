本拠地フィリーズ戦【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、5打数2安打だった。チームは大勝を収め、先発した山本由伸投手が5勝目をマーク。強豪フィリーズとのカードを2勝1敗で終えた。大谷は相手先発ペインターと対戦した第1打席では2球目の内角フォーシームをはじき返して右前打とした。これで