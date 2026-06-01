アンジャッシュの渡部建が、5月28日放送のABEMAオリジナル番組『資産、全部売ってみた』#1に登場した。番組内では、渡部がこれまで公にしてこなかった大谷翔平選手、山本由伸投手の超激レアサイン入りグッズを披露し、大谷との知られざる交流秘話も明かした。【写真】超貴重！サイン入りの日ハム時代の大谷翔平ユニフォーム『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自ら売却可能な資産を査定し、新たな夢への挑戦に密着する“人生