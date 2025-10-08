犬が昔一緒だった、同居人と再会したときのInstagramが注目されています。投稿したのは、シュナウザーのジジちゃん・トトちゃんと暮らす「jiji&toto」さん。投稿から23.4万回以上再生され、「かわいくて仕方ないね」「感動した」といったコメントが寄せられています。

【動画：『犬が１歳の頃まで一緒だった元同居人』と再会した結果…思った以上だった『感動の光景』】

大好きな人との再会に大興奮の2匹

登場するのは、シュナウザーのジジちゃん・トトちゃん。とある日、久しぶりに会った元同居人の友人を見つけた瞬間、ジジちゃんとトトちゃんは大喜び！大興奮で駆け寄ったといいます。

ジジちゃんとトトちゃんは勢いよく近づき、しっぽを振りながら飛びついたんだそう。懐かしい匂いと声で友人を思い出したのか、勢いの止まらないジジちゃんとトトちゃんだったといいます。

覚えていた絆と変わらぬ想い

ジジちゃんは約1年を一緒に過ごした友人を、8年経ってもしっかり覚えていたんだとか。再会の瞬間、心の距離が一気に一緒に過ごしていた日々に、戻ったようだったといいます。友人を確かめるように、じっと見つめるジジちゃんの姿が…。

一方のトトちゃんも、少し控えめにそばへ。ジジちゃんの勢いに押されながらも、仕草は喜びにあふれていたといいます。2匹にとって大切な人との時間が、ゆっくりと流れていたんだそう。

再会の喜びが止まらないジジちゃん

友人の懐かしい手のぬくもりを感じるたびに、ジジちゃんはさらにテンションがアップしているように見えたとか。何度も顔を寄せて、「会いたかったよ」と伝えているようだったといいます。

友人の顔をじっと見つめ続ける表情から、変わらない絆が感じられたんだそう。8年経っても覚えていた様子が、見る人の心にも深く響きますね。この日の出来事は忘れられない思い出として、ジジちゃん・トトちゃんの心に新たに刻み込まれたのでした。

この投稿には「覚えていたなんて涙が出る」「うれしそうな姿を見たら泣けてくる」「うちの子もきっと覚えていると思う」「8年経っても変わらない愛情に感動」「猛烈アタックがかわいい！」「元同居人さんもきっとうれしいはず」「健気でかわいい」といった声が寄せられています。

Instagram「jiji&toto」では、仲良しなシュナウザー2匹の日常をお届けしています。赤ちゃんとのやりとりは、癒されること間違いなしです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jiji&toto」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。