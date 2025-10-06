この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」で公開された「実は、働き者社長の会社は潰れやすいです。トリオネアが絶対にやらないことから学ぶ『仕事の極意』」で、りゅう先生がトリオネアであるウォーレン・バフェット氏の『やらないこと』トップ6について独自の視点で熱弁した。バフェット氏の生き方や哲学に深く共感するというりゅう先生が、ビジネスだけでなく人生の豊かさにも直結する極意を、自身の経験とともに語った。



冒頭でりゅう先生は、「ウォーレン・バフェットさんの考え方は私の人生の原点、かつある種頂点」と断言。バフェット氏は投資の安定成績だけでなく、その“継続性”こそが最大の強みとし、「逆転劇みたいな状況になりたくない。むしろ日常に右肩上がりの安定成長こそ幸せ」と語り、ドラマチックな逆転やスピード成功を求める風潮に一石を投じた。



今回ピックアップされた『バフェットがやらない6つのこと』のひとつめは「短い睡眠」。バフェット氏が「幸せは休む勇気から始まる」として8時間以上の睡眠を徹底している点を強調し、「無理に早起きするのは逆効果。寝てから決める文化が重要」と力説。２つ目は「知的な遊びをしない」ことへの否定で、「バフェットは知的ゲーム、特に人と対戦するカードゲームで脳を鍛える。人生も経営も予測不能なゲーム。ゲームは一生やると思う」と遊びの重要性を伝えた。



また3つ目では「スケジュールを詰め込まない」ことを挙げ、「考える時間を最大の投資に」と提言。多忙が思考停止やミスに繋がると述べた上で、「考えるための時間や余白にはお金をかけてもいい」と独自の投資哲学を披露した。4つ目「本を読まない」は皮肉を込めて、「読書は使うもの。バフェットは毎日5-6時間本を読み、特に異分野や失敗本を重視。知識の複利効果やシナリオリハーサルが圧倒的に役立つ」と語る。



さらに、5つ目6つ目には「感謝しない」「人間関係を大切にしない」ことをあげるが、むしろ「バフェットは“足りないより足りてるもの”に目を向け、毎日感謝を確認している。“人生の幸福度を左右するのは、何人に愛されたか” だと強調」し、人間関係や感謝の心が長期的な成功と幸福を生む旨を力強くレクチャー。



最後にりゅう先生は「結局バフェットさんの主張は『哲学・軸・スタイル』の3点がカギ」とまとめ、「哲学は根本価値観、軸は判断基準、スタイルは自分らしさの表現。自分だけの哲学・軸・スタイルがあれば、迷わず幸せに働ける」と呼びかけた。動画の締めでは「まずは自分自身の“軸”を確立してほしい」と視聴者へエールを送った。