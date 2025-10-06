黒い額縁に大切そうにおさめられた、赤字の「背番号17」のユニフォーム。その傍らで、坊主頭の大男が満足げに笑みを浮かべる。

【画像】収監間近に全てを激白したマシュー・ボウヤー氏（50）。背後には大谷グッズが映り込んでいる。

「これはイッペイがくれたんだ。特別かって？ まあ俺とイッペイの関係だからね。実は、大谷のサイン入りなんだ」



大谷が相棒を失った事件

そう明かすのは、大谷翔平の元通訳・水原一平に大金を賭けさせた胴元の米国人、マシュー・ボウヤー氏（50）だ。有罪判決で収監直前の身だが、「週刊文春」の取材申し込みに応じたのだ。（全2回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

大谷グッズを記者に自慢

9月1日（日本時間）、ビデオ通話によるインタビューを行った。何を語るつもりか――記者が身構える間もなく、背後にチラチラと映り込む大谷グッズの自慢が始まったのが冒頭だ。

「見てくれよ、エンゼルス時代だ。3年ほど前かな、『息子のために大谷のサインがほしい』とイッペイに頼むと、『ノープロブレム』と快く引き受けてくれた。

『キングストン（ボウヤー氏の息子）へ、大谷翔平より』って書いてあるんだ。俺はお礼に、イッペイに無料で賭けさせてあげたのさ」

ひと呼吸おいて真顔に戻ったボウヤー氏に事の発端から訊くと、詳細な「激白」が始まった。

「あんな賭け方するやつ初めて見たよ」

――水原との出会いは？

「俺がイッペイに初めて会ったのは、2021年9月のポーカーゲームでのことだった。デビッド・フレッチャー（元エンゼルス）や俺の友達がいて、それぞれ1000ドルから2000ドルぐらい賭けていた。

ピザを食べながらリラックスした雰囲気。イッペイはその合間に、手元のスマホでサッカー賭博をしていた。そこで賭博を運営する俺と連絡先を交換することになったんだ」

――水原はすぐに、あなたの客になったのか？

「イッペイは数日以内にアカウントを作成して、すぐに始めた。最初は小口で1ゲーム1000ドル程度。でも6週目ぐらいの頃、『こいつはギャンブル依存症だ』と気付いた。真夜中に世界中の誰も知らないサッカーリーグに賭けていたんだ。200万ドル勝ったり負けたり、めちゃくちゃだった。

彼が俺のサイトで賭けた合計回数は19000回以上。俺自身、胴元でもギャンブラーでもあってこの世界に30年いるが、あんな賭け方するやつ初めて見たよ」

――では、水原からあなたへの負債が膨らんだ理由は。

口座が大谷名義だと気付いて…

「賭けすぎなんだよ。あんな大量に賭けて勝てるわけない。プロのギャンブラーは審判や天気、選手の前夜のパーティーでの飲酒まで分析する。でもイッペイはただ賭けて、負けを取り戻そうとまた賭ける。典型的な損失追いかけパターン」

阿(あ)漕(こぎ)な胴元本人からダメ出しされる水原の胸中はいかばかりか。質問を続けた。

――水原は際限なく賭け続けた？

「クレジットをコントロールするのは胴元の仕事だ。イッペイは最大2400万ドル（約36億円）。それ以上は引き上げに応じなかった。可哀そうだからフリープレー（無料の賭け）を何度かやらせた。たまに彼が1週間で400万ドル以上勝つこともあったが、俺への未払金で帳消しさ」

水原は大谷の口座から送金していた。

――口座が大谷名義だと気付いた時、どう思った？

「『あ、やばい！』と思った。史上最高の選手だし、金持ちだし、これは沢山払ってくれるぞって。ただ、注目されたら怖いとも思った」

――止めなかった？

「止めない。すでに3回目の送金で、お金が欲しかったし、面白かった。最初は不安でも数日したらもう……俺はすぐになんでも慣れるタイプ。欲が深いからね」

やばい、と感じていたのは水原も同じだ。22年1月15日（現地時間、以下同）、水原はボウヤー氏の仲間に「全部すっちゃったよ（笑）」と伝え、賭け金の限度額を引き上げるよう懇願した。

2カ月後、ボウヤー氏はスタジアムにいた。

「目の前の打席で大谷がバットを振る中、俺は驚くべきものを目にした……イッペイのアカウントに、大量の賭け金が集まっていたんだよ！ イッペイはベンチで自分のチームの試合を見ながら賭けていたってこと。マジでワイルド（笑）」

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年9月11日号）