¡ÖTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡×¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¡Ê28¡Ë¤¬Ç¯¾å½÷À¤È¿¿·õ¸òºÝ¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ±À³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½êLDH¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏËÜ¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿THE RAMPAGEµÈÌîËÌ¿Í¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿»Ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
¿¿·õ¸òºÝ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Î°Õ³°¤ÊÀ¼
¡¡RAMPAGE¤Ï2017Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿LDH¤Î16¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢µÈÌî¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜºê¸©½Ð¿È¤ÎµÈÌî¤Ï¡ÖÆî¹ñ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â1¡¢2°Ì¤òÁè¤¦¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢Yahoo!¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤è¤ê¤â±þ±ç¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
¡ÖÌ¯¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤«¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÁ´Á³¤¤¤¤¡£¤à¤·¤í¹¥´¶ÅÙ¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ½À¤é¤«¤¤¤±¤É´Á¤é¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤À¤·¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤Ê¤é±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤À¡£¡Ö7Ç¯¤â¿¿·õ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¶å½£ÃË»ù¤é¤·¤¯À¿¼Â¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤«¤é ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö7Ç¯¤â°ìÅÓ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤éÇ®°¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½ã°¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖLDH¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ä¤·¤Î·ëº§¤äÎø°¦¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ð¸ç½ÐÍè¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¥é¥ó¤Ú¤Ï¿¿Ùõ¤Ë10Ç¯°Ê¾åÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î¸òºÝ¤òÀ¿¼Â¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦À¼¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
