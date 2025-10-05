¡Ø²õ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤òË¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¢ª¸¤¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¡ÄÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¡ØÍ¥¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿»þ´Ö¡Ù¤¬117ËüºÆÀ¸¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¡×
¤¢¤Þ¤ê¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç117Ëü6000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Öµã¤±¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤»Ò¡×¡Ö³«»Ï5ÉÃ¤Ç¤¤¤¤¤Í¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø²õ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù¤òË¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¢ª¸¤¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ä¡Û
²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öshibainu.saku¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Øºó(¤µ¤¯)¡Ù¤¯¤ó¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤¤¤ï¤ó¤³¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ºó¤¯¤ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î°ìËë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢ÉÛÃÏ¤¬ÇË¤ì¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²õ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¿Ë¤È»å¤Ç½¤Éü¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÏË¥Êª¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢´·¤ì¤¿¼ê¤Ä¤¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª¹Ôµ·¤è¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ
¤Þ¤¿¡¢ºó¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Ë¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£½ù¡¹¤Ë¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¸«¤Æ¡¢»×¤ï¤ºµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤ÇÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤ÎÂ¹¤Î¤è¤¦¡Ä¡£
½¤Éü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ïºó¤¯¤ó¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºó¤¯¤ó¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤òÒú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿µ½Å¤Ë°·¤¦ºó¤¯¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ËÄ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¡¢¤â¤¦²õ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤â¿´¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤µ¤ÈÌþ¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤ÉÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºó¤¯¤ó¤Î¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È
ºó¤¯¤ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹À¸¿è¤Î¼Æ¸¤¤µ¤ó¡£¡ÖÆ£¸÷Î¶¹æ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ËÜÌ¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ¹60¥»¥ó¥ÁÂÎ½Å14¥¥í¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¼Æ¸¤¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Êºó¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤È¤Î¤³¤È¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ëºó¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÃé¼Â¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Êºó¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÌþ¤·¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹♡
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öshibainu.saku¡×¤Ë¤Ï¡¢ºó¤¯¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öshibainu.saku¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£